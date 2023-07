Ventisettenne in gravissime condizioni dopo scontro tra due biciclette a Bologna

Non migliorano, purtroppo, le condizioni della ventisettenne coinvolta nel brutto scontro tra due biciclette venerdì scorso, intorno a mezzogiorno. La giovane continua a essere ricoverata nella Rianimazione dell’ospedale Maggiore in condizioni gravissime.

L’incidente che l’ha vista coinvolta è avvenuto in via Nuova, zona San Donato. Le due bici, che percorrevano entrambe la pista ciclabile, all’altezza di via Henghel Gualdi, per motivi al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi, si sono scontrate tra loro. Nell’impatto, la ventisettenne, che stava guidando uno dei due mezzi, è caduta, battendo con violenza la testa sull’asfalto e riportando un trauma cranico gravissimo.

La giovane, R. S., residente a Castenaso, è stata subito soccorsa dai passanti, che hanno chiamato il 118. Quando i sanitari sono arrivati in via Nuova, si sono subito resi conto della gravità della situazione e la giovane è stata trasportata con la massima urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova ancora ricoverata in prognosi riservata.

L’altro ciclista coinvolto nello scontro è invece rimasto illeso. La polizia locale sta lavorando per chiarire come siano andate esattamente le cose, anche ascoltando i testimoni che hanno assistito alla terribile caduta che ha ridotto in fin di vita la ragazza, per valutare eventuali responsabilità dell’altro ciclista nello scontro.