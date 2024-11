Vento forte a Bologna, il Comune a nidi e materne: evitate attività all’aperto

Bologna, 20 novembre 2024 – Giardini scolastici off limits causa allerta meteo. Ad inviare comunicazione a nidi e materne comunali in cui si raccomanda di non stare fuori è il Comune.

“Alla luce dell'Allerta meteo n. 159/24, che prevede criticità arancione per la giornata di domani in merito a possibili raffiche di vento molto forti – scrive il Comune –, vi informiamo che abbiamo raccomandato, in via precauzionale, a nidi e scuole dell'infanzia comunali di evitare attività all'aperto con i bambini e le bambine e a non sostare in prossimità di piante e coperture".

Dopodiché, la stessa comunicazione è arrivata ai comprensivi di cui il Comune è padrone di casa. La stessa mail chiude con l’invito “a valutare l'opportunità di dare le medesime indicazioni alle vostre scuole”.