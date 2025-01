Vento forte oggi a Bologna: scoperchiate piscina, palestra e scuole medie

Bologna, 28 gennaio 2025 – Vento fortissimo, paura e disagi in città per il maltempo che oggi è da allerta rossa. Bologna è investita dalla perturbazione che ha sradicato alberi, spazzando via arredi urbani e causando paura e disagi tra i cittadini di centro, periferia e colli.

Auto schiacciata sui colli

In via di Barbiano, all’altezza del civico 10, un albero si è schiantato su un’auto di passaggio, invadendo la carreggiata proprio all’altezza di una strettoia: per fortuna, il conducente e i passeggeri del mezzo sono riusciti a uscirne illesi, benché molto spaventati.

In generale, sui colli, la situazione è preoccupante: in via di Paderno un albero è caduto in strada, l’acqua e la corrente elettrica vanno a tratti; anche via della Fratta, via di Gaibola, e via di Roncrio con l’ultimo tratto di via San Mamolo risultano rimaste senza luce. In via Torriane, un albero caduto ha bloccato la strada verso Rastignano, obbligando il traffico a procedere a senso alternato. Si moltiplicano gli interventi dei vigili del fuoco, mentre i parchi di tutta la città sono stati interdetti al pubblico da un’ordinanza comunale.

Autobus deviati

A causa degli alberi caduti sulle strade che hanno interrotto la circolazione, molte sono le linee degli autobus che hanno dovuto cambiare percorsi:

via Bolognese chiusa, linee 11, 37 e 87 deviate da Matteotti deviate per Tiarini, Arca, Bolognese;

deviate da Matteotti deviate per Tiarini, Arca, Bolognese; via Marco Emilio Lepido direzione Bologna, linee 87 ed extra deviate;

via Marco Polo chiusa verso il centro linea 30 deviata per Grazia, Zanardi;

deviata per Grazia, Zanardi; via Vizzani chiusa linea 37 deviata da Azzurra per Schiassi, Palagi;

deviata da Azzurra per Schiassi, Palagi; via di Barbiano chiusa, linee 59 ed A deviate a San Michele in Bosco.

In tutte le situazioni sopra descritte siamo in attesa degli interventi per la riapertura delle strade.

Parchi chiusi

Il Comune ha invitato anche i cittadini alla massima prudenza e precauzione, raccomandando di mettersi in auto solo in caso di necessità date le numerose cadute di alberi anche sulle strade. In alcune strade, il forte vento ha girato i pali di lanterne semaforiche, su cui al momento non si riesce ad intervenire perché i cestelli degli operai non possono alzarsi in queste condizioni meteo. Gli impianti coinvolti sono stati messi in lampeggio.

Disagi anche al traffico

Enormi disagi sono segnalati anche in via Marco Polo, con traffico bloccato nei pressi del Centro Lame per un albero caduto (pompieri e polizia locale sul posto); tralicci e alberi caduti anche in via Franco Bolognese e in zona Barca. Un albero caduto su via Marco Emilio Lepido, all'altezza dell’uscita dell’autostrada in direzione Bologna, ha costretto il traffico a procedere a una sola corsia.

Palestra trascinata via a San Lazzaro

Per quanto riguarda la provincia, le situazione al momento più allarmanti si sono verificate tra San Lazzaro e Ozzano. A San Lazzaro, sulla via Palazzetti, è volato via il tetto di una palestra. La struttura si è accartocciata ed è stata trascinata dal vento sulla strada, che ora è chiusa al traffico. Sul posto pompieri e polizia locale. Visto il protrarsi del vento e l'allerta rossa emanata per oggi e domani, il Comune di San Lazzaro ha a sua volta emesso un’ordinanza di chiusura di tutti i parchi cittadini.

Piscina scoperchiata a Ozzano

Non va meglio a Ozzano (video), dove, in tarda mattinata, a cedere è stata la copertura del tetto della piscina comunale di via Nardi. Tutte le persone che erano all'interno sono state tempestivamente evacuate e non risulta alcun ferito. In loco i pompieri e il sindaco Luca Lelli.

Scoperchiate le scuole medie di Pianoro

Disagi anche a Pianoro, dove il forte vento ha scoperchiato la guaina a copertura del tetto delle scuole medie Vincenzo Neri. Sul posto c'è già impresa di manutenzione.

Tanti, poi, gli alberi caduti tra Monterenzio, Monghidoro, Castenaso e San Lazzaro.