Venturi lascia la Lega ed entra in Noi Moderati: "Una casa che mi appartiene sicuramente di più"

Giulio Venturi passa a ‘Noi moderati’. Il consigliere comunale lascia così la Lega e presenterà la nuova adesione lunedì 19 maggio a Palazzo d’Accursio. Presenti il presidente Maurizio Lupi, il vice Pino Galati e il responsabile organizzativo Alessandro Colucci.

"Per Noi Moderati si apre un nuovo capitolo e una nuova fase costituente a Bologna – commenta Venturi (nella foto) –. Con la mia adesione, il partito del presidente Lupi entra ufficialmente nelle istituzioni cittadine con la volontà di allargare il campo a tutti coloro che in diversa maniera non si riconoscono nella politica dei proclami e delle false promesse.

L’aspetto che però più di tutti mi ha spinto a entrare in questo partito e ad aderire al progetto è stato il modo di far politica di una classe dirigente costituita da persone estremamente preparate e di buon senso, che utilizzano la forza delle proposte piuttosto che il clamore nel breve termine".

"I cittadini sono esausti di una politica urlata – insiste ancora il consigliere comunale –, che in definitiva non mantiene quanto promesso, per questo le battaglie portate avanti negli anni a Palazzo d’Accursio rimarranno invariate, ma saranno supportate da una casa che sicuramente mi appartiene di più rispetto a quella occupata fino ad ora.

Lunedì 19 maggio parleremo di questo e molto altro con il presidente Lupi e gli altri presenti".

