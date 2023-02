Vera Fortunati, la studiosa delle artiste

Nicoletta

Barberini Mengoli

Quando si parla di donne artiste l’attenzione ricade su colei che ha iniziato seriamente e in maniera approfondita gli studi sull’argomento: Vera Fortunati. Docente di Storia dell’Arte moderna nella nostra Università, ora in pensione, è ancora attivissima e chiamata in ogni parte del mondo ad aprire mostre o tenere conferenze sugli esiti dei suoi studi. Bologna ha questa preziosa e importante studiosa che vanta di avere fondato il Centro di Documentazione sulla storia delle Donne Artiste, promosso nel 2007 dalla Provincia e ora gestito dalla Città Metropolitana con il finanziamento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Pioniera sugli studi delle Donne Artiste, attività difficilissima da svolgere nei secoli scorsi data la preferenza assegnata agli uomini, la Fortunati colse l’occasione nel 1976, partecipando a Los Angeles a una mostra antologica sulle grandi pittrici mondiali dal 1550 al 1950, per iniziare un percorso di ricerche e studi che durano ancora oggi. Nel 1982 scrisse un primo saggio di ricostruzione della figura artistica della scultrice bolognese Properzia de’ Rossi (morta nel 1530), cui faranno seguito altri studi come un saggio sulla pittrice Lavinia Fontana della quale curerà a Bologna la mostra nel ‘94. Mostra che verrà riorganizzata nel ‘98 a Washington al Museo Nazionale delle Donne, unico al mondo, dove sarà richiesta ancora la sua collaborazione nel 2007 per un’esposizione sulle ’Donne artiste dal Rinascimento al Barocco’, come dimostrazione ulteriore della stima del lavoro della Fortunati. Lavoro che si è svolto in diverse tranches ed è stato sempre supportato da molte collaboratrici, tra cui Angela Ghirardi, una delle sue prime assistenti, Irene Graziani, Stefania Biancani, e Ilaria Bianchi che, in particolare, si è dedicata allo studio della ceroplasta Anna Maria Manzolini. La Fortunati è considerata la più importante esperta del ‘500 bolognese.