Verasani racconta il Murri: “Il mondo in un quartiere”

Bologna, 6 dicembre 2024 – In un quartiere ci può essere un mondo. Un mondo di luoghi e zone comfort. Ma anche un luogo dove incontrare vecchi e nuovi amici, ma senza indulgere nella nostalgia.

La scrittrice Grazia Verasani ci racconta la zona Murri, protagonista della nuova puntata della rubrica ’Il mio quartiere’ del podcast ’il Resto di Bologna’ (scaricabile sul nostro sito web e dalle principali piattaforme di podcast come Spotify).

L’autrice di tanti romanzi di successo da ’Quo vadis, baby?’ in avanti, “dove Bologna è la co-protagonista della storia assieme all’investigatrice privata Giorgia Cantini”, ci immerge nel suo quartiere dove ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza, e dove ha deciso di tornare. “Qui ho tutti i miei punti di riferimento, anche i miei amici vivono vicino. È un quartiere che amo molto a cui mi legano ricordi meravigliosi. La mia compagnia si trovava sui muretti di via dei Lamponi e la cosa bella che ricordo con maggiore affetto è che c’era anche Lucio Dalla...”.

Verasani torna indietro nel tempo: “Dalla abitava in via delle Fragole, ci raggiungeva all’American Bar di via Murri (oggi c’è una banca al suo posto, ndr) dove giocavamo a flipper e lui ne imitava i gorgheggi sonori... Allora non era ancora così famoso, ma era un già un faro per noi”.

Dopo un itinerario lungo le vie del suo quartiere, dalla Lunetta Gamberini ai bar più frequentati, Verasani anticipa l’uscita di un nuovo romanzo con Giorgia Cantini, e parla anche in generale della sua città, alla quale non lesina qualche critica. “Lo dico sempre, Bologna è una città che può deluderti, ma alla fine ti stringe a sé in modo molto possessivo. Qui – conclude la scrittrice – ho deciso di vivere, perché non puoi fare a meno di tornarci. Un pensiero che è un po’ quello che evoca la canzone meravigliosa di Cesare Cremonini con Luca Carboni, ’San Luca’...”.

