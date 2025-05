Verde pubblico e biodiversità, ridotto lo sfalcio

Anche il Comune di San Giovanni in Persiceto ha aderito all’iniziativa #NoMowMay – Aree verdi a sfalcio ridotto a maggio. È la campagna di sensibilizzazione sull’importanza degli insetti impollinatori che prevede, per maggio, una piccola riduzione dello sfalcio di alcune aree verdi pubbliche, ove valutato possibile.

Lo sfalcio verrà regolarmente eseguito nelle zone verdi pubbliche adibite al transito o al gioco, mentre in altre aree circoscritte, segnalate da apposita cartellonistica, l’erba sarà sfalciata con una minore frequenza. Questa pratica offre vantaggi sia all’ambiente e alla comunità: ridurre la frequenza di sfalcio permette alle piante di crescere liberamente, creando un ambiente favorevole alla biodiversità; le erbe alte, i fiori spontanei e gli arbusti offrono riparo e nutrimento per insetti impollinatori, uccelli e piccoli animali per un ecosistema sano.