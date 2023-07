Verde urbano e cambiamento climatico, a Bologna la presentazione di Life Clivut

Bologna, 14 luglio 2023 – In che modo il verde urbano può mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico? Questa è la tematica principale del progetto internazionale, di cui il Comune di Bologna è parte integrante, ‘Life Clivut (Climate Value of Urban Trees)’.

L’iniziativa, avviata nel settembre 2019 e attualmente in dirittura di arrivo, ha coinvolto altre tre città europee oltre al capoluogo emiliano: Perugia, Salonicco (Grecia) e Cascais (Portogallo), ed è finanziato dal programma ‘life’ dell’Unione Europea.

“L’aiuto dell’Europa ci ha permesso di mettere insieme tutti i piani comunali legati all’ambiente in un unico canale, rafforzandolo e mettendolo in prospettiva di soluzione dei cambiamenti climatici” ha spiegato Anna Lisa Boni, assessore ai fondi europei/PNRR del Comune.

Si punta ad una pianificazione strategica condivisa, per un gestione efficace delle aree verdi pubbliche e private. I benefici sono molteplici, un aumento della biodiversità, la riduzione delle isole di calore e una maggiore permeabilità del terreno. È un progetto che guarda alla neutralità climatica, fissata dall’UE per il 2050, ma che Bologna e altre 99 città auspicano, ambiziosamente, per 2030.

La strategia si basa su tre dimensioni principali: la gestione del patrimonio ambientale esistente, una pianificazione dello sviluppo e, infine, un coinvolgimento della comunità, che è fondamentale per gli organizzatori: "C’è bisogno soprattutto della disponibilità della gente a cambiare il loro stile di vita” ha commentato Fabio Orlandi, coordinatore del progetto.

Le azioni concrete

Per attuare quanto detto da Orlandi, sono stati realizzati censimenti di 10 aree, pubbliche e private, che fossero rappresentative del verde della città: in questo modo hanno ottenuto un’idea precisa del patrimonio ambientale urbano, e hanno coinvolto la comunità. Sono inoltre state create tre aree di monitoraggio in parchi già esistenti, soprattutto vicino alle scuole, per sensibilizzare al tema anche i più piccoli.

“Suscita curiosità passeggiare nei propri parchi abituali e capire come funzionano alberi e piante del territorio, e che ruolo hanno in una lotta così importante come quella al climate change” ha dichiarato Luigia Ruga dell’università di Perugia.

Infatti i dati del monitoraggio sono stati inseriti in una piattaforma web progettata appositamente, che consente di verificare il valore ecosistemico della pianta, quanto rinfresca l’aria, o ancora la quantità di anidride carbonica che assorbe in un anno. A Bologna le tre aree verdi del progetto sono il parco Nicholas Green (che è in prossimità di scuole elementari e medie), il parco Villa Ghigi (la cui fondazione è collaboratrice del clivut) e il parco dei Giardini.

Altra importante azione è il coinvolgimento delle aziende della città, che hanno avuto la

possibilità di aderire al progetto tramite due modalità: tramite il censimento del verde

aziendale e la disponibilità di fare nuovi impianti arborei nei loro spazi privati, oppure

creando eventi pubblici, a impatto zero, per compensare le emissioni dell’impresa.

Infine, sono state trasferite le azioni svolte nelle quattro città pilota alle “città di trasferimento”, zone circostanti con qualità tali da poter replicare il progetto. Bologna ha scelto Casalecchio di Reno, “è un grande onore per noi, abbiamo obiettivi condivisi da perseguire insieme” commenta Barbara Negroni, assessore al verde e qualità ambientale edilizia del comune di Casalecchio.

Riduzione delle isole di calore

“Abbiamo bisogno di obiettivi specifici, misurabili e realistici” ha esordito Francesco Ferrini, professore ordinario di arboricoltura all'Università di Firenze. Uno di questi è indubbiamente la riduzione delle isole di calore. Solo nel 2022 sono stati 18.000 i morti per il caldo, e andrà sempre peggio. Nel 1990 le ore a rischio all’anno per una persona erano circa 350, nel 2020 si sono quasi raddoppiate, sono state circa 600.

“C’è una correlazione inversa tra permeabilità del terreno e isole di calore, e la permeabilità è fondamentale perché permette all’acqua di penetrare adeguatamente nel terreno” continua il professore. Gli alberi hanno il potere di mitigare gli effetti delle isole di calore, intercettano un’elevata quantità di acqua durante le piogge, che viene rilasciata sul terreno alla velocità adeguata per una corretta penetrazione nel suolo. Grazie al progetto i risultati sono già in atto: le emissione urbane di gas serra si sono ridotte di 19.468 tonnellate.