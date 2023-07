Verde urbano per contrastare il cambiamento climatico, il progetto "Life Clivut" a Bologna

Il verde urbano può mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico, a dimostrarlo è il progetto internazionale “Life Clivut (Climate Value of Urban Trees)“, di cui il Comune di Bologna è parte integrante. L’iniziativa, avviata nel settembre 2019 e attualmente in dirittura di arrivo, ha coinvolto altre tre città europee, Perugia, Salonicco e Cascais , ed è finanziata dal programma ‘life’ dell’Unione Europea. "L’aiuto dell’Europa ci ha permesso di creare un unico canale per tutti i piani comunali di lotta al cambiamento climatico" ha spiegato l’assessore ai fondi europei Anna Lisa Boni. È stata svolta una pianificazione strategica condivisa, con l’obiettivo di migliorare la biodiversità del territorio, aumentare la permeabilità del suolo e ridurre le isole di calore. Tutti problemi evidenti, basti pensare che nel 2022 sono stati 18.000 i morti per il caldo in Italia. Gli alberi hanno il potere di migliorare questa condizione, infatti grazie al progetto si vedono già i risultati: le emissioni urbane di gas serra si sono ridotte di 19.468 tonnellate. Non mancano azioni di coinvolgimento dei cittadini: a Bologna, nei tre parchi Nicholas Green, Villa Ghigi e Il parco dei Giardini, hanno creato aree di monitoraggio grazie alle quali è possibile, tramite una piattaforma web, verificare il valore ecosistemico della pianta e la quantità di anidride carbonica che assorbe in un anno. I luoghi scelti sono in prossimità di scuole, per sensibilizzare al tema anche i più piccoli: “Suscita curiosità passeggiare nei propri parchi e capire come funzionano alberi e piante che vedi tutti i giorni, comprendi il ruolo fondamentale che che hanno nella lotta al cambiamento climatico” ha dichiarato Luigia Ruga dell’università di Perugia. Infine, hanno censito aree verdi urbane pubbliche e private, collaborando anche con aziende.

Alice Pavarotti