Verdi passeggiate ed esplorazioni in Certosa Bambini alla scoperta di natura e poesia

Prosegue il Calendario estivo della Certosa, la rassegna di eventi culturali curata dal Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici Bologna, con il contributo di Bologna Servizi Cimiteriali, per valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e architettonico racchiuso nel Cimitero Monumentale. Oggi alle 15.30 spazio a ‘Verdi passeggiate | Piccole esplorazioni in Certosa’, un percorso esplorativo rivolto a bambini e ragazzi da 5 a 11 anni per scoprire insieme la Certosa, ora Patrimonio dell’umanità Unesco. Durante la passeggiata verranno proposti piccoli esercizi di osservazione rivolti alla natura, all’arte e alla poesia. Con l’aiuto di una mappa speciale sarà possibile attraversare lo spazio cercando di cogliere le piccole magie del luogo, e al termine dell’attività i bambini comporranno una cartolina personale che ritrae uno scorcio della città. Ingresso: gratuito

