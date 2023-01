Vergassola: "In scena i cattivi delle fiabe"

di Claudio Cumani

La butta sul ridere. "Quando dico che sono diventato drammaturgo i miei amici mi prendono in giro. Ma, diciamolo, a scrivere per il teatro siamo rimasti io, Shakespeare e altri tre o quattro". Il ‘drammaturgo’ Dario Vergassola debutta oggi e domani al Comunale di San Giovanni in Persiceto (doppio spettacolo alle 15 e alle 17) con un musical per famiglie intitolato ‘Malefici’ dedicato ai cattivi delle fiabe. Prodotto dalla Fondazione Aida e dal Centro Santa Chiara di Trento, lo spettacolo, rivolto ai bambini da 4 anni in su e diretto da Manuel Renga, ha come interprete il poker di performer della compagnia ‘I Muffins’. "Hanno fatto tutto loro – scherza Vergassola – e io non sono intervenuto per non rovinare tutto. Mi sono limitato a fare la voce dell’ascensore che appare in scena". Perché è dentro ad un ascensore che si ritrovano i quattro protagonisti della storia diretti, senza saperlo, allo stesso piano: quello dove c’è lo studio di un analista.

Chi sono i cattivi protagonisti del suo copione?

"Gli antagonisti delle fiabe. Ci sono Grimilde, la strega di Biancaneve, e Jafar, il malvagio di Aladinn, ma anche Ursula della ‘Sirenetta’ e il Lupo di ‘Cappuccetto Rosso’. Ogni personaggio conduce a una riflessione. Il Lupo, che si vergogna ad ammettere di essere vegano, ci fa ragionare sul cibo, Grimilde, ossessionata dai selfie, apre un discorso sul concetto di bellezza, Ursula ci aiuta a capire quanto sia allarmante l’inquinamento dei mari. Vicende fantastiche che si riflettono nel vissuto dei bambini".

È la prima volta che si avvicina al teatro ragazzi?

"In passato l’ho fatto senza rendermene conto. Ho scoperto che uno dei racconti del mio ultimo libro ‘Storie vere di un mondo immaginario’ è finito in un’antologia scolastica e ho pensato che il mondo didattico deve essere messo piuttosto male se ricorre a me. In realtà con ‘Malefici’ ho voluto dire che nelle fiabe si possono rintracciare i segni di piccole problematiche infantili da sconfiggere con l’amicizia e la solidarietà. Ho tre nipoti e so di cosa parlo".

Cosa succede quando i nostri quattro anti-eroi arrivano dall’analista?

"Non voglio rovinare la sorpresa ma nella sala d’aspetto del medico c’è un bambino che un tempo era un drago capace di emettere lingue di fuoco...".

È appena tornato con sua figlia Caterina dall’avventura di ‘Pechino Express’. Come è andata?

"È stato divertente ma anche faticoso. In India abbiamo incontrato gente meravigliosa e problemi gravissimi. E ci siamo resi conto che fuori dalle nostre confortevoli città italiane esistono cento mondi. Con Caterina abbiamo fatto autostop nelle campagne mentre le scimmie ci rubavano i biscotti e i cinghiali attraversavano la strada. I bambini correvano a vederci come fossimo marziani".

Chi è il vincitore?

"Nessuno di concorrenti lo sa. Il programma andrà in onda a marzo e ci ritroveremo in quella occasione. E’ stata una bella esperienza ma adesso ho molti altri progetti. Come dice mia moglie, ’finché non se ne accorgono tu continua a andare avanti’".