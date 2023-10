Vergato, operaio con conoscenza dell’inglese

Cercasi operaioa meccanico autoriparatore per officina a Vergato. La figura dovrà occupare di meccanica, meccatronica e mansioni di gommista: il candidato ideale ha già maturato esperienza nel settore, ma si valutano anche candidati senza esperienza. È indispensabile la conoscenza dell’inglese livello B1 per l’utilizzo di apparecchiature per la diagnostica, e ottima conoscenza della lingua italiana. È indispensabile il possesso della patente B. È richiesta buona capacità di lavorare in team, buone doti relazionali nel rapporto con la clientela, massima serietà e puntualità. Si richiede anche la conoscenza del Sistema Operativo Windows, pacchetto operativo Office, conoscenza delle apparecchiature per diagnosi meccatroniche. È indispensabile diploma di istruzione secondaria di II grado. Il contratto di lavoro è inizialmente a tempo determinato; orario part-time.