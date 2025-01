"Verifiche tecniche". Il Comune chiude. Palazzo Garagnani

La biblioteca comunale di Crespellano ospitata a Palazzo Garagnani è chiusa a tempo indeterminato. Il servizio era già sospeso dal 16 dicembre al 6 gennaio, come riportato sul sito, per non meglio precisate ’verifiche tecniche’. Ma la riapertura è stata rimandata: l’avviso è stato pubblicato ieri sui siti Internet del Comune di Valsamoggia e della stessa struttura, senza tuttavia chiarire i motivi dello stop che, a questo punto, assume contorni preoccupanti, oltre a piombare come una doccia fredda sugli utenti.

"Le ultime verifiche tecniche svolte hanno reso necessario il prolungamento della chiusura di Palazzo Garagnani – spiega la nota –. Al fine di garantire la continuità dei servizi di prestito, dal 21 gennaio sarà possibile restituire i materiali ed effettuare nuove prenotazioni e ritiri il martedì dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 9:30 alle 12:30 presso il Municipio di Crespellano, a piano terra".

"Inoltre – informa l’amministrazione – sarà attiva una postazione per la restituzione in mediateca a Bazzano, il venerdì dalle 15 alle 19".

La nota conclude rinviando i cittadini a successivi aggiornamenti "relativi al ripristino di un servizio strutturato".