"Verità e giustizia"

"Cerco la verità e ho fiducia nella giustizia" sono state le uniche parole arrivate ieri dalla famiglia di Isabella Linsalata, pronunciate dalla sorella della vittima, Anna Maria Linsalata. Era stata proprio quest’ultima, già nel 2019, a preoccuparsi per Isabella, quando aveva trovato quest’ultima in uno stato di strana sonnolenza e con la bocca "impastata". Non una situazione del tutto normale, tanto che la donna era stata portata in ospedale per accertamenti e, dalle analisi del sangue, era emersa una concentrazione anomala di benzodiazepine. Anche questo episodio è stato ovviamente riletto sotto una luce diversa dopo la scomparsa della ginecologa, avvenuta nell’ottobre 2021.