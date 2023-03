’Verità e illusione’: prorogata la mostra sulle figure in cera

Viene prorogata fino al 10 aprile la mostra, di notevole interesse ’Verità e illusione. Figure in cera del Settecento bolognese’, allestita al Museo d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini di Strada Maggiore. Curata da Massimo Medica, Mark Gregory D’Apuzzo, Ilaria Bianchi e Irene Graziani, è il primo evento espositivo organicamente incentrato sulla ritrattistica in cera realizzata in ambito bolognese durante il Settecento, secolo che conobbe il maggiore rilancio dell’arte della ceroplastica.