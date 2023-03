"Vero innovatore delle sette note"

‘Duemilaminuti’, ma ne sono bastati molti meno per conquistare tutti. Mara Sattei - al secolo Sara Mattei - è la vincitrice del premio per la categoria ‘Artista’, protagonista sul palco del Celebrazioni con la sua voce potente e un carisma lampante. Romana, classe 1995, sorella di Thasup (Davide Mattei), ha partecipato alla tredicesima edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi con cui ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico, prima del successo definitivo. "Ti chiamerei anche se non prende Ti cercherei dove non si vede Dovesse rimanermi niente E non importa se fa male A piedi scalzi sulla neve Non ho paura di cadere": questo l’inizio della canzone ‘Duemilaminuti’ con cui ha partecipato a Sanremo.

Sattei, chi è per lei Dalla?

"Una leggenda, un mito. Ha influenzato in maniera forte il mio percorso, ci sono canzoni che porto nel cuore e ricordo con tutta me stessa".

Qualche esempio?

"Mi vengono da citare ‘La sera dei miracoli’, ‘Futura’ o ‘Anna e Marco’. Ma ce ne sono così tante che scegliere è difficile’".

Che significato ha essere qui stasera?

"È bellissimo, ricevere questo premio mi emoziona tantissimo. Ed essere su questo palco, nella sua Bologna, ha un significato ancora più particolare".

Quando si parla di innovazione musicale, secondo lei, cosa si intende?

"Penso che Lucio Dalla abbia tracciato questa strada. Come ho detto mi ha sempre influenzata, è un artista che porto dentro e che ancora oggi ascolto".

Francesco Moroni