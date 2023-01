Veronesi: "Il mio Todaro, uomo di mare"

di Claudio Cumani

È una citazione di Platone, riportata nelle primissime pagine del libro, a spiegare il senso di Comandante (Bompiani) di Sandro Veronesi ed Edoardo De Angelis. Scrive il filosofo: ‘Ci sono tre tipi di uomini: i vivi, i morti e quelli che vanno per mare’. E Salvatore Todaro, protagonista del romanzo e comandante del sommergibile atlantico Cappellini durante il secondo conflitto mondiale, era uno di quelli che per mare sapeva andare. Rispettandone le leggi. Al punto da salvare ventisei naufraghi di un mercantile belga appena affondato per poi navigare pericolosamente in emersione quattro giorni fino al porto sicuro e neutrale di Santa Maria delle Azzorre. Racconta Sandro Veronesi: "Ai naufraghi che gli chiedevano chi fosse, lui rispondeva: ’Un italiano e un uomo di mare’". Ci sarà soltanto l’autore di Caos calmo a presentare martedì alle 18 il nuovo romanzo, nell’ambito del ciclo La voci dei libri, dialogando con Fabrizio Binacchi in Salaborsa. Comandante, oltre che un libro, è infatti anche un film e De Angelis (che ne è regista e cosceneggiatore con Veronesi) è impegnato nelle ultime riprese. Ne panni di Todaro c’è Pierfrancesco Favino.

Veronesi, è nato prima il libro o il film?

"Abbiamo deciso di scrivere il romanzo alla quinta revisione della sceneggiatura del film per offrire alla vicenda un racconto più corale. Una volta terminato il libro, però, ci siamo avventurati in altre cinque versioni dello script cinematografico. Insomma, è stata una sinergia reciproca. Il volume dà conto della varietà di personaggi immaginari all’interno del sommergibile, dei loro dialetti e della loro devozione per una figura carismatica come quella di Todaro".

Come mai vi siete accostati a questa storia?

"Tutto è nato nel 2018 dal discorso dell’ammiraglio Pettorino in occasione dell’anniversario della Guardia Costiera. Fu lui a citare Salvatore Todaro a proposito della questione dei soccorsi in mare. Abbiamo approfondito la vicenda e casualmente attraverso una chat, siamo entrati in contatto con la nipote del comandante. Lei e la madre, figlia di Todaro, ci hanno consentito di consultare documenti privati da cui è emersa una identità precisa".

Un militare che praticava yoga, studiava il farsi, praticava l’occultismo...

"È un personaggio, molto conosciuto nel mondo militare, che andrebbe studiato a scuola così come Enrico Toti. Era una figura esemplare, a prescindere da quanto succede oggi nei nostri mari, figlia del suo tempo: monarchico e non fascista, guerriero e non pacifista, capace di anteporre il ruolo militare all’amore per la moglie e i figli. Quando due naufraghi tentarono l’ammutinamento, risolse la questione a sberle".

Parliamo di cinema: come mai i film tratti dai suoi libri hanno tanto successo? E perché spesso sono recitati, come nel caso del ‘Colibrì’, da Favino?

"Hanno successo soprattutto i film tratti da libri che hanno venduto bene. Gli sfiorati ad esempio non ha avuto molti lettori e non è stato fortunato al botteghino. Favino è una prima scelta. In questo momento è l’attore più richiesto per la versatilità e la capacità di entrare nel personaggio".