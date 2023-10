Veronica Di Giorgio: "Il lavoro c’è ed è tanto. Un tornado senza ragioni"

Veronica Di Giorgio, operaia nel reparto imballaggi alla Magneti Marelli, cosa vorrebbe dire per lei e la sua famiglia la chiusura della fabbrica?

"Sia io, sia mio marito che sta in fonderia lavoriamo in azienda. Io ci lavoro da ben 22 anni e ho quasi 50 anni, mentre mio marito ne ha 59: lei capisce che ripartire dopo una chiusura del genere sarebbe durissima, dove potrebbero ricollocarci? Il lavoro è la dignità, ti viene a mancare e ti senti mancare la terra da sotto i piedi. Ci siamo trasferiti dalla Puglia, abbandonando le nostre radici. E oggi ci sentiamo traditi".

Avete figli?

"Certo, due figli di 15 e 22 anni. Grandi, che studiano e che hanno bisogno di sostegno. Come facciamo se perdiamo il lavoro? Speriamo che il governo trovi una soluzione".

Confidate nel summit di martedì?

"Sappiamo che c’è quest’incontro, sarebbe bello se ci fossero novità positive. Le istituzioni ci hanno dimostrato vicinanza e le ringraziamo, ma non basta, serve una svolta".

Avevate capito qualcosa?

"Macché. A luglio, per esempio, facevamo gli straordinari: ci sono commesse fino al 2028, una quantità di lavoro imponente. Tuttora non capiamo il perché di questo tornado. I problemi sono i costi e i consumi energetici? Non hanno fatto mai nulla per arginarli".

E’ percorribile secondo lei l’ipotesi di una conversione della produzione?

"Una soluzione avrebbero potuto già trovarla, per esempio per ridurre i consumi si sarebbe potuto pensare al fotovoltaico. C’è un problema, si trova la soluzione. La conversione? Tutto si può fare, se c’è la volontà. Invece qui giocano sulla pelle dei cittadini".

pa. ros.