Veronica Pivetti: "Combatto il sessismo con l’ironia. Ma non sempre basta"

‘L’inferiorità mentale della donna’ è il trattato che il neurologo tedesco Paul Julius Moebius scrive nel 1900 per constatare la deficienza fisiologico-mentale femminile. Un delirio razzista e sessista, considerato un evergreen del pensiero reazionario. Sul palco del Teatro Duse, stasera alle 21, Veronica Pivetti, accompagnata dal musicista Anselmo Luisi, mette in scena alcuni dei testi più discriminatori e paradossali del Novecento. Lo spettacolo ‘L’inferiorità mentale della donna’, scritto da Giovanna Gra e diretta da Gra&Mramor, fa parte del percorso ‘DUSEracconti – Storie di donne’.

Pivetti, per secoli le donne sono state considerate mentalmente inferiori rispetto agli uomini. Con quali residui di questo retaggio culturale facciamo i conti ancora oggi?

"Sappiamo bene quanto sia difficile estirpare un pregiudizio, figuriamoci un giudizio! Perché di questo si tratta: le donne sono state ’giudicate’ inferiori ed è contro questa enormità che lottiamo da tanto, troppo tempo. Lo spettacolo nasce dal libro omonimo del neurologo Moebius, che spiattella senza censure concetti mostruosamente razzisti e sessisti. Ma lo fa in maniera assolutamente imprevedibile, spesso divertente, a tratti commovente e sempre spiazzante".

In scena combatte il sessismo con l’ironia. Quali altre armi usa per reagire alle discriminazioni?

"L’ironia è l’arma che uso in scena per raccontare il pensiero di Moebius, Lombroso, padre della criminologia, di Sylvain Maréchal, scrittore avvocato e rivoluzionario, di Ambrose Bierce, giornalista, di Jacques Ferrand e di molti altri. Uomini che si sono adoperati, dal 1600 in poi, per screditare la figura femminile. Ma nella vita l’ironia, che è senz’altro un ottimo ingrediente, deve lasciare spazio all’indignazione, all’impegno e alla lotta strenua contro i pregiudizi. Perché certe volte, mi spiace, ma ridere non basta".

Sul lavoro si è trovata ad affrontare discriminazioni?

"Ogni donna si trova costantemente a fare i conti con il maschilismo, spesso travestito da altro. Qualche volta è così strisciante che nemmeno te ne accorgi. Poi capisci che quella mal riuscita forma di pseudo ‘rispetto’ un po’ ‘scivoloso’ era semplice ‘condiscendenza’. Bisogna fare sempre molta attenzione, non solo ai comportamenti dichiaratamente sessisti, ma anche a quelli che fingono di non esserlo. Spesso si hanno delle sorprese".

’Le donne hanno un solo nemico, il tempo’, scrive Moebius. Al netto dell’assurdità dell’affermazione, lei che rapporto ha con il tempo che passa?

"Devo al tempo tutte le mie fortune. È il tempo che ci insegna a vivere, che ci fa crescere e che ci permette di emanciparci. Il passare del tempo è una delle poche certezze che abbiamo, che senso ha farselo nemico? Mi pare più furbo imparare a gestirlo, conviverci. Lottare contro di esso ci rende solo più arrabbiati e più frustrati, e questo, passatemi il bisticcio di parole è una grande perdita di tempo!". Amalia Apicella