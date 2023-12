Veronica Raimo ironia e irriverenza con ’La vita è breve...’

Undici racconti irriverenti, comici e amari insieme, in cui le relazioni sono piene di spigoli, e le donne, a volte impulsive o semplicemente buffe, traditrici eppure ancora pronte a fidarsi, sono esperte nel lasciarsi ma non nel lasciarsi andare. E soprattutto sanno prendersi molto sul serio o molto in giro, perché in fondo la vita è breve, eccetera. E appunto ’La vita è breve, eccetera’ è l’ultimo libro di Veronica Raimo (ed Einaudi) che sarà presentato domani sera alle 20,30 alla libreria Modo Infoshop di via Mascarella. A parlarne con l’autrice (che con ’Niente di vero’, sempre per Einaudi, ha vinto il Premio Strega Giovani) sarà Gloria Baldone.