Verso Art City, le prime mostre si svelano

ArtCity ancora non è ufficialmente incominciata, tuttavia in molte gallerie d’arte bolognesi, questo weekend, nello specifico domani, s’inaugurano le prime mostre. Si parte da Gallleriapiù (via del Porto 48), in cui, alle 18, aprirà Representation, una mostra dedicata a Emilio Vavarella. L’artista di origini friulane, ma ormai di casa negli Usa dove è ricercatore per l’Università di Harvard, propone un’indagine sul ritratto contemporaneo. Il suo progetto espositivo si articola in due inediti piani d’azione: il primo consiste in una serie di ‘ritratti genetici’ realizzati su commissione, a partire dal codice genetico dei committenti. Nel secondo caso, si tratta di una serie di edizioni d’artista di piccolo formato, ciascuna corrispondente a una piccola porzione di Dna dell’artista.

Non bisognerà camminare a lungo per giungere alla galleria Car Drde (via Azzo Gardino 14), in cui, dalle 16 alle 20, sarà possibile ammirare le opere dell’artista serbo Nebojša Despotović. In esposizione ci sarà una selezione di opere ispirate ad amici, colleghi e artisti appartenenti alla cerchia privata di Despotović, dalle quali emerge una forte caratterizzazione psicologica dei personaggi. L’artista può essere definito come un continuatore della ‘tradizione’ rappresentata da Pablo Picasso, Francisco Goya, Edvard Munch e da tutti quegli artisti che lavorano sulla superficie in modo gestuale e materico. Le sue opere risultano lontane da un contesto riconoscibile; tuttavia, molte parlano di esperienze riflesse in uno specchio annebbiato, ma pur sempre familiare.

Invece, alla Galleria L’Ariete (via Marsili 7), alle 18, s’inaugura Angelus Novus, che ripercorre la ricerca di Fabrizio Passarella, ovvero uno dei protagonisti del Medialismo teorizzato da Gabriele Perretta. Il percorso si conclude con l’inaugurazione alla Galleria G7 (via Val d’Aposa 4), dalle 18 alle 20,30, della mostra dedicata ad Anne e Patrick Poirier intitolata Apoptosi, con testo critico di Leonardo Regano. Il duo ritorna con un progetto multiforme ches si sofferma sulla profonda questione che ne anima la ricerca artistica sin dagli esordi: la costante riflessione sugli effetti rovinosi del tempo che innesca ancora una volta il bisogno di rivolgersi al passato e alla storia, per riflettere sulla memoria collettiva. La mostra consiste in una serie di lavori storici affiancati ad altri di nuova produzione, tutti realizzati per mezzo di materiali assai ricorrenti nella loro ricerca, come la foglia d’oro, la resina, il gesso e gli elementi naturali.

Manuela Valentini