Verso il Bellaria Research center. Il dono di Farmacia Cooperativa

La Farmacia Cooperativa di Bologna che a breve taglierà il traguardo dei 125 anni di attività, rinnova l’impegno per la salute pubblica e del territorio, con una donazione alla Fondazione Ricerca scienze neurologiche (Rsn), impegnata nello sviluppo del futuro Bellaria Research Center, polo d’eccellenza nella ricerca neurologica.

La cooperativa oggi raggruppa quattro farmacie e rappresenta un modello di riferimento per la farmacia territoriale. Soddisfatto Massimo Mota, presidente di Farmacia Cooperativa: "In città siamo un punto di riferimento per la salute delle persone. Abbiamo costruito una rete solida di prossimità che mette la persona al centro, promuovendo valori condivisi e responsabilità sociale. La scelta di sostenere la Fondazione Ricerca scienze neurologiche per il polo della ricerca nasce dalla forte affinità con questi principi e dall’importanza strategica che la ricerca scientifica riveste per il futuro della comunità".

La donazione contribuirà allo sviluppo del Bellaria Research Center, che sorgerà negli spazi riqualificati dell’ospedale Bellaria e ospiterà ricercatori impegnati su malattie neurologiche complesse. Per Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Ricerca scienze neurologiche, "la generosità di Farmacia Cooperativa ci consente di guardare con maggiore fiducia al futuro della ricerca". Oltre la metà della cifra necessaria (1 milione di euro), oltre all’investimento pubblico, "per il Centro, è stata reperita – spiega Ravaglia –. Il gesto di Farmacia Cooperativa è importante e rafforza la rete tra imprese, sanità e ricerca. Siamo sempre più vicini al traguardo".