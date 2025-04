Verso il Congresso Pd. Caciolli e De Martino, spuntano (da sinistra) le alternative a Mazzoni

I congressi Pd dell’Emilia-Romagna si terranno tra il 15 maggio e il 15 giugno. L’ha deciso ieri la Direzione regionale del partito con 47 voti a favore e un astenuto, stabilendo il 6 maggio come data entro la quale andranno depositate le candidature a segretario e segretaria regionale. Toccherà poi alle singole Federazioni decidere – dentro questa ’finestra’ temporale – quando fissare i propri congressi. Bologna avrebbe dovuto riunirsi oggi, ma da quanto filtra, la Direzione provinciale dovrebbe essere rimandata. Del resto, se al regionale Luigi Tosiani sembra l’unico nome in campo, consentendo un bis unitario, non sembra andare così liscia sotto le Torri.

Da quello che trapela, i pontieri sarebbero al lavoro per trovare una quadra tra le anime del Pd, così da seguire la linea "testardamente unitaria" portata avanti dalla segretaria dem Elly Schlein. Il primo nome dell’area progressista (e quindi del sindaco Matteo Lepore, maggior esponente sotto le Torri dell’ala Schlein) sarebbe quello di Federica Mazzoni. La segretaria uscente, prima donna alla guida della Federazione di Bologna, è pronta per un secondo mandato. Il nodo, però, resta l’area riformista che in più occasioni ha fatto sapere che con Mazzoni in campo, schiererebbe un suo candidato. I nomi sul tavolo sono sempre gli stessi: il vicesegretario Matteo Meogrossi, sponsorizzato da Andrea De Maria in primis, oppure Giorgia De Giacomi, la capogruppo del Pd che piacerebbe all’assessora regionale Irene Priolo. Rimane, invece, il rebus sull’area progressista. Se Mazzoni "resta divisiva" (copyright di Priolo), quale potrebbero essere le alternative? Nelle scorse settimane si sono fatti i nomi di Enrico Di Stasi, segretario cittadino del Pd, oppure dell’assessore alla Scuola Daniele Ara.

Nomi graditissimi a Lepore, ma pare difficile sostituire la prima donna segretaria con un uomo. Da qui, l’idea che circola nell’area Lepore-Schlein, è cercare altre candidature femminili. Un nome che si fa è quello della consigliera dem Mery De Martino, molto vicina a Schlein, ma pare un po’ troppo spostata a sinistra per attirare consensi nell’ala De Maria e in quella capitanata da Critelli e Aitini. A questo punto, si fa strada una terza via che porta a Giulia Caciolli, attuale responsabile Organizzazione del Pd bolognese. Caciolli, tra l’altro, ha fatto parte del comitato pro Bonaccini alle primarie, quindi chissà che non faccia breccia anche tra i riformisti... Si vedrà.

Di certo, i prossimi giorni saranno decisivi. Perché se il congresso sarà a fine maggio, massimo ai primi di giugno, è chiaro che le candidature dovranno chiudersi entro la settimana o giù di lì. Chi è vicino a Mazzoni, però, sottolinea che la segretaria non teme colpi di scena, sicura del lavoro fatto in questi anni e del sostegno dei circoli.

Proprio il tema del ridimensionamento degli avamposti Pd è finito a intrecciarsi con il Congresso, visto che a fine mese dovrebbe essere messo nero su bianco il piano di rientro dal debito con Immobiliare Castello e Fondazione Duemila. Il bilancio è migliore di quanto previsto: già una trentina sono i contratti firmati dai circoli ’resistenti’ con la Fondazione, mentre il sacrificio riguarderà 26-27 sedi. Buone notizie anche per Casetta Rossa, che ingloba il circolo Andrea Costa: avrà tempo fino all’estate per trovare un immobile alternativo. Unico nodo da sciogliere, quello dei centri feste. La trattativa per ridimensionare i nuovi contratti di affitto è ancora in corso.