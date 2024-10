Verso il gemellaggio tra Porretta e Memphis

Le note del Porretta Soul Festival rimbalzano da una sponda all’altra dell’oceano Atlantico: sono state gettate le basi del gemellaggio tra Porretta Terme e Memphis. grazie al coordinamento di Linn Sitler, commissaria della Memphis & Shelby County Film and Television Commission. Porretta Terme è sede dello storico Porretta Soul Festival. Già dal 1988, il Porretta Soul Festival, Tribute To Otis Redding, è diventato il più prestigioso appuntamento europeo dedicato interamente alla musica soul e rhythm & blues, con particolare riferimento alla musica di Memphis, il Memphis Sound, la scuola musicale del grande Otis Redding, al quale il festival è dedicato. Graziano Uliani, fondatore e direttore artistico è stato ricevuto, nei giorni scorsi, dal sindaco di Memphis, Paul Young e dal sindaco della Shelby County, Lee Harris per portare avanti il progetto del gemellaggio tra Porretta e Memphis. Uliani ha portato il saluto del sindaco Giuseppe Nanni.

Gli incontri sono stati positivi e hanno visto la partecipazione di John Doyle, direttore esecutivo della Memphis Music Hall Of Fame e Kurt Clayton, direttore musicale della Memphis Music Hall Of Fame Band, che dopo il successo riportato nella edizione 2024 del Porretta Soul Festival è stata confermata anche per l’edizione 2025 del Festival. All’annuale cerimonia degli Awards del 27 Settembre della Memphis Music Hall Of Fame che ha visto come guest star Neil Young, a Graziano Uliani è stato riservato l’onore di consegnare il premio ai familiari del leggendario James Carr, che partecipò al festival di Porretta nel 1992, in una delle sue rarissime apparizioni al di fuori degli States.

Con decine di migliaia di visitatori ogni anno il Porretta Soul Festival offre una grande opportunità per la musica e il turismo di Memphis. Anche Regena Bearden del Memphis Tourism ha espresso il desiderio di aderire al progetto. Questo gemellaggio consoliderà lo storico rapporto tra le due città e creerà opportunità di scambi culturali tra le scuole e le università delle due città. Allo scambio potrà aggiungersi il Festival del Cinema di Porretta e l’Indie Memphis Film Festival con la partecipazione di filmmakers indipendenti italiani e americani. In trentasei anni dal Porretta Soul Festival sono transitati i grandi nomi del soul, molti di quali giunti appositamente per la prima volta in Europa e presentati al pubblico e alla stampa internazionale che ha parlato del "miracolo" del Festival di Porretta come dell’evento musicale degli ultimi anni. A Porretta ci sono inoltre, a testimonianza del legame, il parco Rufus Thomas, via Otis Redding, il Ponte Solomon Burke e quindici murales dedicati ai grandi artisti del soul. La 37ª edizione del Porretta Soul Festival si terrà dal 24 al 27 luglio 2025.