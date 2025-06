Verso il gran finale della Fiera. Giochi e sapori nelle piazze

Ultimo giorno oggi nel centro storico di San Giovanni in Persiceto della Fîra di Âi - fiera degli agli -, la tradizionale festa in occasione della natività del patrono San Giovanni Battista. Bancarelle, musica, punti ristoro e tante attività di intrattenimento promosse da Pro Loco San Zvan e Comune in collaborazione con Confcommercio Bologna e L’Accento.

Questa edizione della fiera vede i giovani protagonisti, con tante iniziative non solo pensate per loro ma anche promosse da loro. A partire dal motto "Giovani al centro. Un futuro da costruire", la consulta delle ragazze e dei ragazzi e il servizio comunale di coordinamento pedagogico hanno organizzato un programma variegato per diverse fasce di età che avrà a disposizione piazza Sassoli come spazio dedicato. Qui, dalle 19.30 alle 23.30, le associazioni sportive locali si alterneranno con esibizioni e dimostrazioni.

Inoltre, piazza Cavour ospiterà "Âi Con – convention del gioco", un evento inedito organizzato dall’associazione culturale Gilda degli Eroi, a partecipazione gratuita: dalle 10 alle 20 la piazza si trasformerà in un grande spazio ludico all’aperto, con oltre trenta postazioni dedicate a giochi da tavolo, di ruolo, con miniature e carte collezionabili, guidati da facilitatori esperti. In parallelo, il pubblico potrà partecipare all’esperienza interattiva "L’Aglio, il Nocino e la Strega". E’ un libro-gioco itinerante pensato per coinvolgere i visitatori in una caccia narrativa attraverso le vie del paese.

In concomitanza con la fiera, lunedì si terrà anche "Il Galà del gusto", cena all’aperto in piazza del Popolo a cura di alcuni ristoratori persicetani, giunta quest’anno alla decima edizione. Chiuderà la kermesse il "Concerto di San Giovanni" in programma martedì, alle 21, nella basilica Collegiata.

p. l. t.