Verso il Parco Cevenini. Festa dell’Unità ridotta e volontari a mezzo servizio

Tutte le strade portano al Parco Cevenini. Terminata l’era del Parco Nord, la Festa dell’Unità è pronta a traslocare in una nuova sede. L’ipotesi più papabile? Allestire la kermesse di punta dei dem a Borgo Panigale, in via Biancolelli. Una location rodata, visto che ospita già la festa dell’Unità del quartiere e viene gestita dal Pd durante l’anno per varie iniziative. Per l’allestimento, quindi, sarebbe tutto più semplice. L’ufficialità ancora non c’è, ma considerando le ristrettezze economiche del partito, alle prese con il restyling dei circoli e il rientro dal debito di 4 milioni di euro con Fondazione Duemila e Immobilare Castello, da più parti si parteggia proprio per Parco Cevenini.

Del resto, dopo il rosso di alcune migliaia di euro dell’ultima festa dell’Unità, boicottata da un meteo pazzarello, serve una soluzione – economicamente – sostenibile. Chiaramente si dovrà dimenticare la grandeur del Parco Nord con almeno otto ristoranti gestiti da volontari, più tutti gli stand privati. Così come le super feste con ruota panoramica, balera, almeno tre sale dibattiti e diversi bar. Tutto sarà più ristretto. E, quindi, si parla di un massimo di 5 o 6 ristoranti, un bar, forse un paio di sale dibattiti. Pure per i volontari dem, alle prese ogni anno con tortellini e tagliatelle, l’impegno potrà essere ridimensionato. Difficile immaginare i numeri degli scorsi anni con 2-3mila militanti Pd nelle cucine: ne serviranno – visti gli spazi ridotti – la metà.

E, quindi, si sta ragionando di arruolare i volontari a mezzo servizio. Pensando, ad esempio, a una squadra di mille dem, cinquecento potrebbero lavorare nelle cucine per due settimane, lasciando poi il posto agli altri cinquecento colleghi per terminare la kermesse. Un turn over ’interno’ che risolverebbe anche le difficoltà di alcuni storici militanti avanti con gli anni, magari affaticati da un impegno full time che dura un mese.

Contemporaneamente da segnare in rosso c’è la data del 30 aprile, quando la Federazione Pd, guidata da Federica Mazzoni, dovrà chiudere il piano di razionalizzazione dei circoli che prevedeva 33 sedi da sacrificare. Da quello che filtra forse qualcuno in più si salverà, arrivando a rinunciare a circa 26/27 sedi. Se il circolo Passepartout resisterà (ieri ha fatto un brindisi di festeggiamento), altri non ce la faranno come la Casetta Rossa di via Bastia. Il Pd, però, sta cercando un’altra sede in zona Andrea Costa per non disperdere l’importante patrimonio di militanza. Incognita, invece, per i Centri feste in provincia: i dem stanno lavorando per alcuni traslochi in sedi più piccole. Nel frattempo, si attende la data del Congresso. A oggi in campo ci sono Mazzoni (che punta al bis), ma anche il suo vice Matteo Meogrossi. Terza idea, la capogruppo Pd Giorgia De Giacomi.