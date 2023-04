Verso la nascita di un comitato anti-sporcizia

Il piano della notte ha iniziato il suo percorso. Ma mentre la vicesindaca Emily Clancy, che ha anche la delega alla notte, ha cominciato i confronti con le altre città europee, come Londra e Amsterdam (l’appuntamento è martedì), ai quindici comitati cittadini che lottano da anni contro la movida selvaggia, potrebbe aggiungersene un altro. Il focus, questa volta, non è tanto sul rumore che non permette il riposo ai residenti della zona universitaria, ma il degrado, la sporcizia e l’incuria. Daniela Palomba, prof dell’Università di Padova che vive a Bologna dove ha studiato "in tempi in cui studenti e residenti condividevano felicemente la zona universitaria", con altri cittadini sta pensando di organizzarsi per portare l’attenzione sul decoro urbano, con particolare riferimento alla zona che riguarda l’ultimo tratto di via Zamboni (verso la Porta) angolo via De Rolandis. "Siamo in una delle zone più ricche di arte, storia e cultura, visitata da studenti, docenti oltre che da turisti di tutto il mondo. Siamo adiacenti alla Pinacoteca. E ci dispiace vedere tutto quella sporcizia, le vie vicine trasformate in bagni pubblici a cielo aperto. Non è più tollerabile... Da qui, l’idea di aggregarsi ai comitati esistenti con l’ipotesi di poterli integrare con uno mirato su queste criticità".

Ma – fa sapere Palomba – "non c’è alcun intento politico: percepiamo l’amministrazione della nostra città come sensibile e attenta. Vogliamo solo che questa sensibilità faccia tornare Bologna bella come anni fa...".

ros. carb.