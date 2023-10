Verso la stretta sui ‘cicchettari’. Lepore: "Pronti a rilevare i locali"

Meno ’cicchettari’ e più botteghe in tutta la zona universitaria. Un miraggio? Non proprio. Per il sindaco Matteo Lepore non si tratta di uno slogan. Anzi. Ma di un vero e proprio appello che lancia ai proprietari immobiliari di alcune attività della zona universitaria: "Non affittate ai soliti noti che sfruttano la vendita di drink a basso costo, ma valutate offerte di qualità".

Il meccanismo che il primo cittadino ha illustrato venerdì nel corso della sua visita a commercianti e residenti di via Belle Arti è semplice: "Il Comune o qualche imprenditore o fondazione vicina a noi può rilevare i locali sfitti o prendere in affitto attività o botteghe qualificandoli con esercizi che non sfruttino la cosiddetta ’malamovida’, ma al contrario rivalutino l’area". Un’area del centro che, in questo modo, diventerebbe più a misura di residenti che, si sa, con i 15 comitati della zona universitaria, stanno valutando di procedere per vie legali per salvaguardare il diritto al riposo.

Il modello è un po’ quello della Fondazione Rusconi che ha comprato due negozi in via Petroni, ma – assicura il sindaco – "altri imprenditori si sono fatti avanti". Morale, rilancia ieri il primo cittadino a margine di un evento, "siamo pronti da oggi a rispondere alle richieste dei proprietari immobiliari non più disposti ad affittare i muri ai soliti noti, che sfruttano l’alcol a basso costo. Credo che serva un’assunzione di responsabilità e che non ci si possa più rivolgere al primo che passa. Perché gira anche tanto denaro sporco, quindi va alzata la soglia di attenzione".

Quale sarà il guadagno dei proprietari immobiliari di fronte a una scelta più virtuosa, rispetto ai soliti ’cicchettari’? Lepore è chiaro anche su questo punto: "Non è detto che il commercio di alta qualità paghi meno. E comunque i soldi non sono tutto, sennò la città si svende".

Una strategia, assieme a quella delle piazze a numero chiuso (il primo test sarà su piazza Aldrovandi ad Halloween), che punta a mettere un freno alla ’malamovida’ della zona universitaria.

Il volto storico del comitato di Piazza Verdi, Otello Ciavatti, plaude all’iniziativa del sindaco: "Quello di sostituire i ’cicchettari’ con botteghe e negozi di vicinato sarebbe un primo passo avanti importante. Ne abbiamo parlato anche con gli altri comitati l’altra sera e sono tutti concordi. Ciò che conta, però, è stringere i tempi. E portare a casa qualche risultato".

A questo punto vanno capite le prossime mosse dei comitati che hanno inviato diffide al Comune e che stanno valutando una causa. Da decidere se penale o civile. La prossima settimana ci sarà un nuovo summit.