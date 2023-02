Verso le comunali 2024 Nasce il circolo dei Verdi

A San Lazzaro è nato il nuovo circolo di Europa Verde - Verdi . Gli iscritti a Europa Verde - Verdi di San Lazzaro di Savena si sono riuniti, poche sere fa, per costituire il nuovo circolo locale. Alla presenza del co-portavoce regionale Paolo Galletti è stata votata all’unanimità l’elezione dell’esecutivo costituito da Franco Centrone, Arturo Ciliegi, Beatrice Grasselli (assessore per l’Ambiente al Comune di San Lazzaro), Angelo Michelucci e Luigi Sacchetti. Sono inoltre, sempre all’unanimità, stati nominati co-portavoce del gruppo locale Arturo Ciliegi e Beatrice Grasselli.

"La nascita del nuovo circolo di San Lazzaro è un segnale importante di crescita della sensibilità ecologista del nostro territorio – sostengono Arturo Ciliegi e Beatrice Grasselli –. Le politiche per l’ambiente sono da considerare strategiche per il futuro. Temi fondamentali per la salute e il benessere delle persone dipendono dalla qualità dell’ambiente naturale e urbano che ci circonda. Pertanto è il momento di scelte coraggiose che possano invertire la rotta rispetto al consumo delle risorse nella direzione della tutela dell’ambiente naturale, dell’agroecologia, dell’uso delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile". Durante la serata sono stati discussi i temi della mozione riguardanti le politiche del Comune di San Lazzaro, con uno sguardo rivolto anche al futuro. "Questa amministrazione si è distinta per interventi innovativi e efficaci in tanti ambiti – proseguono Ciliegi e Grasselli –. Il nostro gruppo propone pertanto l’avvio di un confronto con le altre forze politiche del territorio al fine di costruire in vista delle elezioni amministrative del 2024 una visione programmatica capace di proseguire e rafforzare le politiche virtuose finora attuate". Durante la serata è intervento anche l’assessore alla Cultura e Pari opportunità del comune di San Lazzaro Juri Guidi.

z. p.