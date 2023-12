Verso le Comunali 2024. Soverini (Azione):: "’Bassa’ e montagna, puntiamo su nomi civici"

"Alle Comunali 2024 diciamo no ad alleanze chiuse e pre-confezionate con il Movimento 5 Stelle". Serse Soverini, neo segretario di Azione area metropolitana di Bologna, ex deputato del Pd, non ha dubbi: "Noi siamo per un programma riformista. Dove è portato avanti da candidati credibili, noi ci siamo".

Insomma, Azione farà alleanze a geometria variabile?

"Diciamo che non rientriamo in alleanze di stampo ideologico Pd-5 Stelle. Dove c’è un programma riformista, invece, con il centrosinistra le trattative sono già a buon punto".

La segretaria Pd Schlein punta sull’asse Pd-5 Stelle. E anche Matteo Lepore ha appena inserito la pentastellata Giulia Sarti in giunta.

"Per una delega importante come la legalità, non avevamo un nome credibile e di peso? Ma vedo che tutto è puntato sulla narrazione di Città più progressista d’Italia. Peccato che forse è così a Bologna, ma nell’area metropolitana parlerei di città più riformista d’Italia...".

Guardando alle Comunali, potrete appoggiare candidati alternativi al centrosinistra?

"Ci sono lavori in corso. Dipenderà anche come andrà a finire nel Pd il discorso sulle primarie. I dem ci hanno chiamato per far parte del tavolo di coalizione, ma non possiamo sederci senza candidati, né programmi. Trovo la decisione di Schlein di non montare i gazebo una controriforma, cioè contro la natura riformista del Pd. Mi pare che ci sia molta tensione nel Pd anche per questo vincolo alle amministrative di stringere alleanze con il M5s che sui territori non ha mai dato il massimo".

A oggi com’è la ’mappa’ delle alleanze?

"Dove non stringeremo accordi con il Pd, appoggeremo candidati civici. Con il centrosinistra, ad esempio, abbiamo interlocuzioni avanzate su Pianoro, mentre siamo avanti con le trattative nella ’Bassa’: a Crevalcore – sulle quali si sta muovendo l’ex sindaco di San Giovanni Renato Mazzuca – c’è una proposta civica che ci convince. Poi andiamo nella direzione civica a Sant’Agata bolognese e in diversi comuni dell’Appennino".

Ok ai civici anche se appoggiati dal centrodestra?

"Non facciamo alleanze con il centrodestra, ma se poi i candidati civici trovano il consenso di altri, non possiamo certo evitare che altri li votino. Siamo comunque contro l’idea di una ’santa alleanza antifascista’. Noi siamo antifascisti, come la Costituzione. Ma la priorità è trovare candidati credibili".

Il senatore di Azione Marco Lombardo venne molto criticato per la sua partecipazione al congresso di FdI...

"Anche alla Festa dell’Unità si sono sempre invitati esponenti di centrodestra. Allora il Pd era un partito di governo, non un movimento chiuso in se stesso. Siamo in democrazia. Non è certo l’ora di spaccature ideologiche. Siamo un partito con le porte aperte a soluzioni comuni".

Se si faranno le primarie a Castel Maggiore, Casalecchio e San Lazzaro che strada prenderete?

"Non c’è nulla di scontato. Noi ci saremo con la nostra lista".

L’amministrazione Lepore, invece, come la giudica?

"Non si pensa come città metropolitana, ma vedo un accumulo di funzioni nel Comune. Prendiamo la Città 30. Siamo favorevoli a diminuire gli incidenti, non a un provvedimento del genere senza le necessarie infrastrutture. Manca, poi, un programmazione sul tema casa a livello di città metropolitana, magari puntando su nuove costruzioni nei comuni della seconda cintura".