Verso le Comunali. Meogrossi (Pd):: "Primarie superate. Meglio nomi condivisi"

La stagione delle primarie è finita. Lo conferma il vicesegretario provinciale del Pd, Matteo Meogrossi, che facendo una ricognizione dei comuni al voto a giugno, prevede con certezza i gazebo soltanto a Castel Maggiore: "Il 2014, quando ci fu una grande campagna delle primarie, non si ripeterà. Sarà così nel bolognese e nel resto d’Italia".

Vicesegretario, per il Pd non montare i gazebo è come rinnegare la propria storia?

"Dal 2019 sono i territori stessi che spesso rinunciano preventivamente, preferendo soluzioni condivise con gli organismi dirigenti. Anche perché le primarie spesso lasciano rotture mai rimarginate. Da qui, in vista delle prossime Comunali, il Pd sta lavorando per individuare i profili migliori, partendo dalla riconferma dei sindaci uscenti che si vogliono ricandidare".

A Casalecchio la rottura c’è stata per mancanza di primarie: il dem Saverio Vecchia ha fatto ricorso contro la decisione di non farle...

"Il 70% dell’Unione comunale Pd ha scelto una via, convergendo su Matteo Ruggeri, assessore allo Sport della giunta Bosso. Vecchia ha voluto fare ricorso, ma i garanti l’hanno bocciato. È ora che la politica faccia la sua parte, è inutile continuare a parlare di primarie che non ci saranno".

La corsa di Ruggeri parte in salita dopo il ricorso?

"Ruggeri ha teso la mano a Vecchia e a tutto il centrosinistra. Il ricorso? Quando ci sono più profili che ambiscono alla carica di primo cittadino è normale che ci siano tensioni. Ma, subito, è stata chiara la volontà della comunità Pd di Casalecchio di puntare su Ruggeri. E sono convinto che ci siano le condizioni per ricucire e raggiungere il miglior risultato già al primo turno".

Azione forse ballerà da sola a Casalecchio. In altre realtà come procedono le alleanze?

"Al di là dei singoli territori, vanno considerate le ragioni per stare insieme, non quelle per le quali ci si divide. Dialoghiamo con moderati, Iv, socialisti e M5s".

Torniamo alle primarie: si faranno a Castel Maggiore. Ma anche a San Lazzaro le hanno chieste...

"A differenza di Casalecchio, a Castel Maggiore c’è un equilibrio tra i due candidati del Pd (gli assessori Luca De Paoli e Paolo Gurgone, ndr) e i gazebo sono necessari. A San Lazzaro, invece, la situazione è meno matura, valuteremo passo passo. La scelta si farà tenendo in considerazione sia i dieci anni della sindaca Isabella Conti, sia i partiti della coalizione".

Terzo mandato sì o no?

"È un paradosso che una persona possa fare il vicesindaco per 40 anni e il sindaco solo per 10. Stesso discorso per un parlamentare che ha una ’vita’ politica infinita mentre un governatore arriva al massimo a 10 anni".

Europee: giusto che Elly Schlein si candidi capolista?

"Farà le sue scelte. Ma essendo di Bologna tengo bene a mente le parole di Romano Prodi (’si candidi solo chi va in Ue’, ndr)".

Tra le beghe Pd, c’è anche il caso dei Giovani democratici di Bologna, commissariati da quelli regionali.

"Il congresso dei Gd bolognesi doveva tenersi sabato scorso. Surreale e grave che i Gd regionali vadano a commissariare la nostra giovanile. Così facendo si ampliano le fratture: serve rispetto. Ora ci troviamo nel paradosso di avere una segretaria e un commissario. Occorre subito il congresso e un passo indietro rispetto al commissariamento".

Città 30: che cosa ne pensa?

"Il ministro e il viceministro dei Trasporti sono interessati alla zona 30. Ma non hanno a cuore l’area nord della pianura di Bologna dove si va a zero all’ora visto che le opere di adduzione del Passante dopo anni non vedono la luce. Il Mit pensi al Nodo di Funo prima della Città 30".