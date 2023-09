Verso le Regionali 2025. Forza Italia lancia un civico. E nel Pd circola l’ipotesi Lepore

Il 2025 non è dietro l’angolo, ma le grandi manovre per le Regionali sono iniziate. E tra i nomi che circolano spunta anche quello del sindaco Matteo Lepore, unico primo cittadino delle grandi città ad aver appoggiato Elly Schlein alle primarie. Una suggestione. Un po’ come quella di Maurizio Landini che, invece, in caso Stefano Bonaccini non corresse da capolista alle Europee, potrebbe essere un nome papabile a guidare la coalizione dem a trazione Schlein per Bruxelles. O, magari, chissà, essere pure un nome da vagliare in futuro per Viale Aldo Moro.

Ad accendere la miccia sul dopo Bonaccini è Forza Italia che, ieri, prima con la deputata e coordinatrice regionale Rosaria Tassinari, lancia l’idea "di un candidato civico in cui credo molto", sottolineando che non "verranno accettate imposizioni dagli alleati", poi tira in ballo proprio Lepore. Per il coordinatore degli azzurri bolognesi Angelo Scavone, infatti, la scelta del candidato del centrodestra dipenderà anche dal "profilo che verrà scelto dal Pd". Insomma, "un conto sarà se il centrosinistra candiderà Bonaccini per un terzo mandato, un altro se farà correre Lepore, orientato Schlein". Per Scavone (ma è un po’ il ’sentiment’ della coalizione di centrodestra) Lepore sarebbe il nome preferito "perché libererebbe forze al centro".

La domanda, quindi, è: Lepore potrebbe correre per le Regionali? Nei corridoi se ne parla. E pure l’intervista del sindaco alla Festa dell’Unità del 9 settembre, dove non risparmiò critiche alla Regione e mise un freno al terzo mandato di Bonaccini, qualcuno l’ha letta come un indizio. In ambienti a lui vicini, però, si parla di "ipotesi senza fondamento" quella di lasciare Bologna prima di finire il mandato, il primo per di più.

I riflettori, comunque, restano puntati su Bonaccini. E da come andranno le Europee. Sul terzo mandato ci vorrebbe una legge nazionale, sebbene qualcuno tra i dem sarebbe favorevole a cambiare lo statuto regionale. Ipotesi di cambio di statuto che, però, ad ora, da viale Aldo Moro viene esclusa. L’altra opzione sono le Europee: se corresse, Bonaccini lo farebbe da capolista del Nord-Est. In caso contrario, restano le suppletive in Parlamento. I seggi accessibili sarebbero quelli di Vincenza Rando a Modena, di Andrea De Maria e Virginio Merola a Bologna. Uno di questi parlamentari potrebbe correre per Bruxelles lasciando il seggio libero per il ’pres’. Tra i nomi c’è anche quello del reggiano Graziano Delrio. L’ex ministro, oggi senatore, potrebbe avere i numeri per essere eletto in Ue, lasciando libero il posto in Parlamento. Ma non solo. Delrio potrebbe anche ambire alla Regione, lasciando il posto libero in Senato per Bonaccini. Restano in campo per le Regionali 2025 gli assessori Irene Priolo, Vincenzo Colla, Andrea Corsini, Igor Taruffi; i sindaci di Ravenna Michele de Pascale e di Cesena Enzo Lattuca, l’europarlamentare Elisabetta Gualmini e la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti.