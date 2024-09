Verso un nuovo ’ Scenario’: "Tanto teatro è passato qui"

È dedicato a Alessandra Belledi, tra le fondatrici del Teatro delle Briciole di Parma mancata lo scorso maggio e a Stefano Cipiciani, storico direttore di Fontemaggiore scomparso a febbraio, la settima edizione di Scenario Festival che ha inizio in vari spazi della Manifattura delle Arti il primo settembre. Una dedica che darà proprio il via alla manifestazione costruita su più livelli – dagli spettacoli ai laboratori, dal premio per infanzia e adolescenza alla baracca dei burattini costruita nel parco Klemlen – e che porterà domenica 1 dalle 17 all’Auditorium di DamsLab, azioni performative e testimonianze video che ricorderanno il fondamentale impegno con il quale i due operatori teatrali hanno sostenuto il progetto di Scenario a favore delle giovani generazioni. Preceduti da un saluto di Elena Di Gioia, alla fine del suo mandato come delegata della cultura, si succederanno gli omaggi teatrali di Marco Baliani, Babilonia Teatri, Marta Cuscunà, Patrizio Dall’Argine del Teatro Medico Ipnotico, Emma Dante e Italia Carroccio, Fratelli Dalla Via, Fabrizio Pallara/teatrodelleapparizioni, Sotterraneo e i due brevi video a cura di Federico Tovani sulle visioni dei due operatori teatrali. "Tutti coloro che intervengono – ha spiegato la direttrice artistica Cristina Valenti –, sono artisti che hanno in molti casi legato a Scenario il loro debutto teatrale, diventando poi affermati, perché l’eccellenza del teatro italiano è tutto passato da qui". Il 2 e 3 settembresi svolgerà poi la finale della decima edizione del Premio Scenario Infanzia e adolescenza 2024, con 10 corti teatrali di venti minuti che gareggiano per due premi da 8mila euro l’uno: promosso da 41 strutture associate del territorio nazionale, da più di 30 anni il Premio (che ogni due anni è dedicato alle giovani generazioni) scommette sulla creatività giovanile, andandola a scovare e sostenendola. Accanto ai progetti finalisti in concorso vengono presentati dal primo settembre sul palco del Cavaticcio anche gli spettacoli per ragazzi e tout public (per tutte le età) delle compagnie che nell’esperienza di Scenario hanno avuto un trampolino di lancio: teatrodelleapparizioni, Principio Attivo Teatro, Zaches Teatro, Brat e per la prima volta gli spettacoli di burattini presentati da Patrizio Dall’Argine/Teatro Medico Ipnotico che avranno come palcoscenico una baracca dei burattini nel parco Klemlen, dove presenterà Il cane infernale e Safari, il 2 e 3 settembre. Dall’1 al 4, inoltre, presso la Hall del DamsLab sarà inaugurata Komos, la mostra di Dall’Argine che esporrà dipinti dedicati a baracche e teatri viaggianti. Eventi gratuiti.

Benedetta Cucci