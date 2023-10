Versuni ampia la cig. L’allarme dei sindacati

Si estendono i giorni di cassa integrazione alla Versuni Manufacturing, la ex Saeco, produttrice di macchine da caffè di Gaggio Montano, nel Bolognese. Ad annunciarlo, esprimendo "preoccupazione", sono la Fiom Cgil e la Fim Cisl di Bologna alla luce di un recente incontro con l’azienda. Nel dettaglio, osservano, "non solo verrà prorogata la cassa integrazione per circa 160 unità di personale fino almeno a fine anno, in un periodo che normalmente invece è considerato di ‘alta stagione’ per il comparto produttivo, ma va considerato che i dipendenti sono in cassa a rotazione da inizio anno quasi senza interruzioni". In base al disegno aziendale, argomentano ancora i sindacati, rispetto a quanto già vissuto dai dipendenti, "sono previsti ulteriori otto giorni di cig a zero ore, di fatto fermando la fabbrica dal 12 dicembre fino alla fine delle vacanze natalizie". A giudizio di Fiom e Fim, si tratta di "segnali poco confortanti" che destano "preoccupazione per l’assenza di un piano industriale e investimenti".