Vertenza Comunale, fumata bianca Sciopero sospeso: salva la prima

di Francesco Moroni

L’anno nuovo ha portato quella che ha tutta l’aria di essere una secchiata d’acqua fresca sui bollori del Teatro Comunale. Stop alla mobilitazione e sciopero sospeso per le prossime ’prime’ in programma: questo è il verdetto dell’incontro-fiume di ieri pomeriggio a Palazzo d’Accursio, durato quattro ore, tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e il Comune, fissato sul finire dello scorso anno per porre sul tavolo e trattare finalmente da vicino con il sindaco le questioni economiche che da mesi tormentano il principale teatro della città.

In giornata uscirà con ogni probabilità una nota ufficiale, ma intanto dal super summit filtra come Matteo Lepore abbia preso in mano la questione, promettendo impegno concreto nel "sostenere le contrattazioni tra le parti in merito alle tematiche retributive". Tradotto: non ci sono ancora risposte certe per i professionisti della cultura bolognese, ma un grosso passo in avanti nel tira e molla è stato fatto. Sul piatto della bilancia pesano soprattutto i premi di retribuzione previsti dagli accorsi siglati tra le varie parti nel 2021 – e a oggi ancora non concessi –, così come altri nodi inerenti al trasloco del Comunale in Fiera, con i lavoratori che chiedono risposte e certezze. Sabato al Manzoni c’è la prima di Mirandolina – l’anteprima della stagione – e, sebbene il rischio di sciopero con conseguente cancellazione dello spettacolo sia scongiurato, dalle sigle sindacali si capisce tutta l’intenzione di indire al più presto un’assemblea generale per discutere delle novità e ritarare la mobilitazione.

Se l’incontro non dovesse avere luogo prima di sabato, i sindacati sembrano comunque intenzionati a non avviare alcuna azione di protesta, come visto ad esempio per La Traviata all’EuropaAuditorium, quando l’evento fu annullato all’ultimo. Il tabellone di marcia dell’opera bolognese prevede poi L’Olandese Volante (sempre all’EuropAuditorium) dal 28 gennaio al primo febbraio, prima del debutto al Comunale Nouveau con la Madama Butterfly il 19 del mese prossimo. L’auspicio dei lavoratori è sicuramente quello di veder dipanata definitivamente la matassa prima dell’apertura delle porte della nuova casa della cultura. Intanto, però, la parola di Lepore suona come "un elemento di valore da considerare fino in fondo" all’interno della vertenza. Non è stato semplice, insomma, ma una tregua sul palcoscenico sembra ora più vicina.