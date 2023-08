Vertenza Dvp, siglato l’accordo Premio di risultato da 1.200 euro

Torna il sereno alla Dvp di San Pietro in Casale, storica azienda che, da 50 anni, produce pompe per vuoto e compressori. Lo stato di agitazione di inizio estate, che aveva portato anche a uno stop di tutta la produzione, era stato indetto prevalentemente per un mancato accordo con l’azienda in merito al premio di risultato. Dopo lo sciopero di giugno, però, è stato raggiunto un accordo.

A comunicarlo è la stessa azienda: "L’accordo di secondo livello presente in azienda era molto vecchio e la direzione aziendale con le Rsu interne era pienamente d’accordo nell’attivare un rinnovamento dei contenuti. Consapevoli dell’aumento del caro vita, abbiamo raddoppiato il valore del premio di risultato portandolo a 1.200 euro. Tema molto attuale, per il personale che vorrà ricevere il premio di risultato in Welfare, Dvp contribuirà con un credito aggiuntivo pari al 15 per cento del valore richiesto. È stato avanzato anche l’aumento del valore dei buoni pasto, la maggiorazione dello straordinario e abbiamo erogato un buono benzina di 200 euro. Inoltre, dal prossimo anno abbiamo accresciuto anche il valore del welfare stabilito da Ccnl da 200 a 300euro". Dalla Dvp, poi, specificano: "Non sono stati sottovalutati anche i contenuti di formazione, percorsi di crescita e sicurezza sul lavoro, argomenti sempre trattati dall’azienda anche tramite investimenti per acquistare attrezzature nuove a supporto dell’attività produttiva o percorsi di miglioramento degli sprechi. La firma di questo accordo è stato voluto e creato da Dvp, dai nostri Rsu interni e dalla Fiom-Cgil, nella persona di Gianluca Taddia".

z. p.