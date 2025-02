Vertenza Marzocchi, l’ad: "Ordini in calo"

"L’azienda è solida. Siamo decisi a proseguire col consueto slancio l’attività nei due stabilimenti produttivi e siamo pronti a continuare col consueto rapporto costruttivo coi sindacati". Parla Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato di Marzocchi Pompe, storica azienda del territorio bolognese specializzata nella progettazione, produzione e vendita di pompe e motori a ingranaggi esterni, che il mese scorso aveva avviato un procedimento di licenziamento collettivo di 38 persone per riduzione del personale. Procedura ritirata il 23 gennaio dopo lo sciopero dei lavoratori e al termine dell’incontro coi rappresentanti dei lavoratori.

Mercoledì prossimo è in programma il primo dei tre tavoli di concertazione tra azienda e sindacati per arrivare a una soluzione condivisa per un problema che coinvolge 254 dipendenti occupati nei due stabilimenti di Casalecchio e Zola. Sullo sfondo il problema di una "contrazione del mercato internazionale, più forte nel settore auto ma comunque generalizzata a tutto il comparto industriale, che ci fa ritenere che il calo degli ordinativi debba essere considerato strutturale. Ciò a maggior ragione visto che le commesse coi nostri principali clienti automotive sono terminate o nella fase calante e che quelle acquisite negli ultimi tempi non sono in grado di rimpiazzarne i volumi, visto che sono legate a veicoli elettrici, le cui vendite sappiamo essere in profonda crisi". Questo è il quadro generale descritto da Bonfiglioli che ricorda anche come "le attività commerciali e di lancio di nuovi prodotti che hanno caratterizzato gli ultimi anni hanno parzialmente arginato il problema, e fino all’ultimo abbiamo provato ad avviare trattative che potessero portare a una ripresa degli ordinativi, ma purtroppo non sono andate a buon fine". Già nel 2024 la forza lavoro si era ridotta di una ventina di unità, ma questo non era sufficiente a tutelare il futuro dell’azienda. "La procedura di riduzione dell’organico non si poteva evitare e trattandosi di un’informazione rilevante ed essendo Marzocchi Pompe un’azienda quotata al mercato Egm, da regolamento non è stato possibile comunicarla in anticipo. Ciò è stato interpretato dai sindacati come una mancanza di fiducia; l’azienda al contrario intende proseguire col consueto rapporto costruttivo" conferma Bonfiglioli.

"Siamo disponibili al confronto e il fatto che l’azienda abbia ritirato la procedura lo consideriamo un fatto positivo" commenta Eugenio Martelli di Fiom Cgil, che al tavolo sarà affiancato da Consuelo Mazzini (Fim Cisl) e dalla Rsu. "Il ritiro della procedura era condizione per avviare un confronto finalizzato a individuare soluzioni condivise che comunque escludano licenziamenti da parte dell’azienda", confermano i sindacati.

Gabriele Mignardi