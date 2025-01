Vertenza Meta System, sindacati ottimisti

I sindacati hanno ottenuto alcune delle risposte che volevano, ma manterranno "il massimo di attenzione e controllo". È l’esito del primo incontro che si è svolto ieri al ministero del Made in Italy sul futuro della Meta System, azienda che progetta e produce tecnologie per il settore dell’auto con 700 addetti, 450 dei quali a Reggio Emilia e altri a Varese. Controllata da quattro società cinesi e in crisi di liquidità, Meta System ha tentato alla fine del 2024 prima la strada della composizione negoziata della crisi e poi quella del concordato preventivo. In seguito ad un accordo in Regione sono stati prorogati i contratti di solidarietà fino al 30 giugno.

Per quanto riguarda le novità emerse ieri, i sindacati spiegano che "i rappresentanti aziendali hanno garantito di avere chiuso accordi sufficienti per permettere l’ordinaria attività nei prossimi mesi". Inoltre "entro il 27 gennaio i consulenti dovranno ricevere tutte le proposte di acquisizione (ci sarebbero in lizza 13 investitori) ed entro il 17 febbraio presenteranno al Tribunale di Bologna la proposta di concordato". Infine, "l’azienda ha dichiarato che l’offerta di vendita dell’attività prevede l’unità dell’impresa".