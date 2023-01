Vertenza Metatron, fumata nera "Dall’azienda nessuno spiraglio"

Nessuno spiraglio di speranza, al momento, per la vertenza dei lavoratori di Metatron, partita poco prima di Natale. L’azienda, acquistata l’anno scorso dal gruppo Landi Renzo Spa di Reggio Emilia, leader mondiale degli impianti a metano e gpl, ha recentemente annunciato la probabile chiusura dello stabilimento di Castel Maggiore, con il rischio di trasferimento di una parte del personale a Reggio Emilia, e la cassa integrazione straordinaria di 6 mesi per 58 dipendenti su 61, anche se per ora le lettere non sono arrivate. Ieri, il tavolo fissato per discutere della situazione, a cui hanno partecipato, oltre all’azienda, la Fiom-Cgil provinciale e la Città metropolitana, è finito quasi prima di iniziare e si è risolto con un nulla di fatto. La proprietà, infatti, spiega Gianluca Taddia, funzionario della Fiom-Cgil provinciale, "si è presentata all’incontro senza produrre un piano industriale e di risanamento e l’appuntamento è stato rimandato al 18 gennaio". "L’azienda – riferisce il sindacalista – ha parlato genericamente di un rilancio ma senza spiegare come dovrebbe avvenire. Ha ribadito le problematicità dello stabilimento del bolognese ma negando che ci saranno degli esuberi. La nostra impressione è che invece i licenziamenti ci saranno, mascherati da trasferimenti".

Un regalo di Natale sgradito per i dipendenti della storica realtà che opera a livello globale ed è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di regolatori di pressione e centraline per combustibili alternativi. Il 21 dicembre scorso, insieme alla Fiom e alla Rsu, i lavoratori hanno proclamato un primo pacchetto di 24 ore di sciopero, ma la battaglia è solo all’inizio. Quando nel 2021 le quote societarie sono state acquisite dalla Landi Renzo era stato prefigurato un potenziamento delle capacità di acquisire nuove quote di mercato, ma i sindacati denunciano invece "un progressivo impoverimento delle commesse e a una perdita sostanziale di fatturato". Ricordano, inoltre, all’azienda che il "Patto per il Lavoro sottoscritto dalla Regione e da tutte le istituzioni e parti sociali" prevede "di individuare soluzioni alternative che salvaguardino la piena occupazione".

Paola Benedetta Manca