Vertenza sul contratto: "Aumentate i salari"

Un aumento del premio aziendale di produttività di 350 euro all’anno (per chi è al quarto livello), per un totale a regime di 700 euro dall’inizio del 2025. Un premio aziendale variabile con un incremento di 500 euro per un totale di 2.000 euro (quarto livello) a luglio 2024. E ancora: una tantum per il 2022 da 700 (quarto livello). E sui buoni pasto 12 euro in più dall’inizio del 2024. È la richiesta dei sindacati a Unipol (nella foto, il presidente Cimbri) per il rinnovo dell’integrativo aziendale, approvata con referendum dai lavoratori.