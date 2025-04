Vertenza Vsg, secondo sciopero. I sindacati: "Adesione al 90%"

Adesione intorno al 90% ieri allo sciopero indetto a Sasso Marconi da tutte le rappresentanze sindacali degli stabilimenti italiani che fanno capo al gruppo della multinazionale Vsg, Vehicle Service Group, leader nel settore delle attrezzature per autoveicoli, facente capo alla multinazionale Dover Corporation: conglomerato americano produttore di prodotti industriali con sede in Illinois.

Lavoratori dello stabilimento bolognese che, insieme ai colleghi provenienti dalle sedi di Reggio Emilia, Ferrara e Torino, hanno incrociato le braccia per otto ore per il secondo sciopero come forma di protesta per l’annullamento dell’incontro che era stato fissato per ieri con la direzione aziendale, per discutere un piano industriale che, si legge nel comunicato sindacale, "non garantisce la piena occupazione in tutti gli stabilimenti e non fa chiarezza sugli investimenti necessari e a una gestione della trattativa volta a rinviare costantemente da oltre un anno il confronto per la definizione di un contratto integrativo di gruppo". Da qui la richiesta di riavviare la trattativa anche per dare risposte agli interrogativi posti dai rappresentanti dei lavoratori, che al termine della giornata si sono riservati di "valutare insieme ai lavoratori come proseguire la mobilitazione per riaprire il tavolo e rivendicando migliori condizioni salariali".