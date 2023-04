Very Slow scalda i motori, eccellenze in vetrina tra mostre e musica

Fervono i preparativi per l’edizione 2023 di Very Slow Outdoor Tours, weekend tutto da gustare e da vivere con food, escursioni, fiere e mostre, convegni, musica, che animerà la città slow di Castel San Pietro nel weekend del 15-16 aprile. Per la prima volta in piazza ci sarà lo stand Direzione De.Co.–Denominazione Comunale d’Origine, con le eccellenze gastronomiche e delle cantine del territorio, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’alberghiero Scappi, che quest’anno compie 30 anni, ed è da sempre uno dei protagonisti di Very Slow.

Sabato alle 10 inaugurazione ufficiale della manifestazione con il taglio del nastro da parte del sindaco Fausto Tinti. In primo piano quest’anno gli incontri e le esperienze dedicate all’olio extravergine d’oliva. L’evento principale sarà il convegno ‘Oil experience, le nuove prospettive del turismo dell’olio’, organizzato sabato 15 alle 10,30 al Cassero Teatro comunale in collaborazione con l’associazione Città dell’Olio di cui Castello fa parte dal 2020. L’olio sarà protagonista nell’info point al centro di piazza XX Settembre sabato e domenica dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18 con ‘Oil experience’ (degustazioni di extravergine di oliva di Palazzo di Varignana, a cura di esperti dello stesso Palazzo di Varignana). In più ci sarà l’anteprima della serata giovedì 13: ‘Olio extravergine d’oliva: storia, racconti e biodiversità’ nella saletta di via Matteotti 79, con Mirco Paltrinieri, sommelier dell’olio della Fondazione Italiana Sommelier (a cura di Pro Loco).

Altra importante novità saranno i due eventi musicali in piazza XX Settembre: sabato dalle 18 alle 22, si esibirà Lorenzo Baglioni, giovane cantautore che ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 nella categoria nuove proposte, mentre domenica dalle 17 alle 21 ci sarà Roberta Giallo, una delle più note cantautrici emergenti, nata sotto la guida di Lucio Dalla, madrina del Premio Onda Rosa Indipendente per la parità di genere nella musica (concerti in collaborazione con il Mei).

Sabato si aprirà con la contemporanea partenza alle 9,30 della Maratonina del Ccrr, il Consiglio Comunale Ragazze e Ragazzi e del Bike tour tra gli uliveti, percorso turistico che fa parte degli ‘Outdoor Tours’, che per il terzo anno caratterizzano Very Slow. Sabato e domenica, nello stand dell’Osservatorio Nazionale Miele in piazza XX Settembre saranno esposti, presentati e degustati i Grandi Mieli d’Italia, partecipanti al concorso 3 Gocce d’Oro. Nelle due giornate ci saranno in via Matteotti alta ‘Young street, giochi per tutti’, spazio CReAttivo con giochi e laboratori. Domenica nel cortile dell’ex asilo nido di piazza Galilei ‘Festa del dono e del baratto’ a cura dell’Associazione Vivo Sostenibile APS, e nel pomeriggio la 15ª Festa di compleanno del Giardino degli Angeli, dedicata ai bambini con tante animazioni: cavalli, tiro con l’arco e giochi.