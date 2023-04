Very Slow tra eventi, musica e sapori di una volta

L’attesa è finita: ormai tutto è pronto per l’inaugurazione di Very Slow Outdoor Tours, il weekend da gustare e da vivere con food, escursioni, fiere e mostre, convegni, musica, che animerà la città slow di Castel San Pietro Terme. Oggi alle 10, accompagnato dalla musica del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme, sarà il vicesindaco Andrea Bondi a tagliare il nastro in piazza XX Settembre, affiancato dalle autorità che parteciperanno al convegno “Oil experience, le nuove prospettive del turismo dell’olio”, organizzato in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio, che prenderà il via poco dopo, alle 10,30, al Cassero. Nel centro storico, nelle giornate di sabato e domenica, saranno aperti dalle 9 gli stuzzicanti stand della Fiera Very Slow con le eccellenze gastronomiche e artigianali delle Città Slow italiane e delle Città dell’Olio, del Borgo dei Sapori con le tipicità agroalimentari italiane, e della Piazza dell’Agricoltura con i prodotti agricoli a km zero. Nell’info point al centro di piazza XX Settembre, ci sarà “Oil experience”, degustazioni di olio extravergine di oliva di Palazzo di Varignana oggi e domani dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18.

In entrambe le giornate, nello stand dell’Osservatorio Nazionale Miele in piazza XX Settembre, saranno esposti, presentati e degustati i Grandi Mieli d’Italia. Non mancheranno accostamenti con alcune eccellenze di Castel San Pietro Terme. Per la prima volta in piazza ci sarà anche lo stand gastronomico Direzione De.Co. - Denominazione comunale d’origine, per la promozione dei prodotti locali. Lo stand sarà aperto a pranzo e a cena e vedrà la collaborazione dell’istituto alberghiero Bartolomeo Scappi. Colonna sonora delle due serate saranno i due eventi musicali in piazza XX Settembre a ingresso libero con Lorenzo Baglioni e Roberta Giallo.