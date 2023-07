Vespa & Ape, il Primo Raduno a Castel di Casio Bologna

È in programma domani a Castel di Casio Bologna il primo appuntamento con il raduno ’Vespa & Ape o il due ruote che vuoi tu…’, che riunirà centinaia di vespisti, apisti e appassionati di due ruote per dare vita a una colorata carovana, animata dalla volontà di vivere una giornata all’insegna dell’aggregazione, della condivisione e della scoperta del territorio, con partenza dal capoluogo, passaggio dal Lago di Suviana, esplorando le varie frazioni del comune.

L’evento, promosso dagli amanti dei due ruote di Castel di Casio, con la collaborazione del Comune, della Croce Rossa, della Pro loco di Castel di Casio e del JRF, rappresenta una delle più importanti occasioni di ritrovo per gli appassionati di questi iconici mezzi di trasporto che arriveranno nel paese medievale da ogni parte. Il raduno prenderà il via dalle 10.30 con il ritrovo sotto la Torre medievale, per l’iscrizione, con il saluto dell’assessore allo sport Elisa Berti, poi gli iscritti metteranno a disposizione il loro mezzo per l’accurato esame dei giudici.

La giornata continuerà con un pranzo a base di sapori locali. Alle 14.00 la benedizione di don Emanuele Benuzzi e i partecipanti accenderanno i motori per una sfilata tra le vie del centro storico e per un giro turistico verso il Lago di Suviana percorrendo alcune delle strade secondarie più belle della vallata esplorando le varie frazioni del comune. La manifestazione terminerà alle 17.00 con la premiazione i saluti finali e l’arrivederci alla prossima edizione, già programmata nel 2024.