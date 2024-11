‘Vespera Bononia’: il videogioco sulla città

Bologna, 6 novembre 2024 – Nella ’Monstrorum historia’ Ulisse Aldrovandi raccoglie i mostri e i prodigi della natura. Dalle creature mitologiche a incredibili casi di malformazioni. Due gemelli con una sola testa, per esempio, oppure una ’sirena’ alata che al posto della coda ha una zampa di rapace.

Immaginate di trovare queste creature, fantastiche e mostruose, a spasso per Bologna. È quello che succede in un videogioco: attraversano piazza Santo Stefano, Corte Isolani, Strada Maggiore e scorrazzano nei sotterranei dei Bagni di Mario.

Si intitola ‘Vespera Bononia’, il videogame ambientato in città e raccontato dal game director Alessio Brusori, project manager di Power Up Team, nella puntata di oggi del podcast ’il Resto di Bologna’ ascoltabile sulle piattaforme. Il gioco, disponibile l’anno prossimo, è stato sviluppato da Power Up Team, impresa nata in città nel 2022 come business unit di Doc Creativity, una realtà che fa parte dell’ecosistema di Rete Doc. Si riconosceranno, naturalmente, anche le Due Torri nel videogame.

Non avranno la cintura protettiva e nemmeno poggeranno a terra, saranno su un’isola che sorvola la città. Insomma, è una Bologna ‘urban-fantasy’, quella in cui si svolgono i fatti. Una città sospesa tra sogno e incubo, in cui i tramonti non lasciano mai spazio alla notte. Una nuova divinità oscura, il Messia dell’Abisso, ha esteso il proprio dominio sulla città, trasformandola in un luogo dove le leggi del tempo e della realtà sono distorte. I confini tra l’immaginazione e il reale si spezzano, e dai sogni o dagli incubi della città emergono esseri oscuri: i Radiant Fears. In questa Bononia ’addormentata’, il destino è affidato ai Dream Kind: un gruppo di eroi inconsapevoli, ma custodi ciascuno di una specifica scuola di magia. Dovranno affrontare i Radiant Fears e sfidare i luogotenenti del Messia dell’Abisso, per spezzare l’incantesimo che condanna Bononia questa perenne, macabro tramonto.