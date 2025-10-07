Vessillo israeliano vilipeso, niente processo

Fu una delle prime manifestazioni in Italia nel 2023. Era da poco passato il 7 ottobre di due anni fa. L’attacco di Hamas e la risposta sui civili palestinesi da parte di Israele. A Bologna, il 22, scendono in strada cinquemila persone, a sostegno di un popolo. La partenza è in Bolognina. Lungo il percorso del corteo, organizzato dai Giovani palestinesi, viene bruciata una bandiera israeliana e oltraggiato un vessillo, riprodotto su un cartellone, con "una svastica nazista al posto della stella di David". La Digos inizia a indagare ed ecco che il pm Stefano Dambruoso apre un fascicolo. Nel registro finiscono tre persone, tutte incensurate. Un italiano di origini marocchine, classe ’91, accusato di vilipendio alla bandiera di uno stato estero assieme a un altro 34enne egiziano. Quest’ultimo, secondo le indagini che poi porteranno al processo, sarebbe "uno dei promotori del corteo non previamente autorizzato, contravvenendo, altresì, alle indicazioni della polizia incitando i manifestanti a portarsi in piazza Maggiore creando elevati rischi", in concorso con un 27enne maliano. Per la bandiera infuocata, invece, nessun identificato.

A maggio di quest’anno inizia il processo con l’udienza predibattimentale. Giovedì scorso, dopo il rinvio, si torna in tribunale, davanti al giudice Filippo Ricci. Sentenza di non luogo a procedere per tutti e tre. Ovvero, per gli imputati c’è il proscioglimento. "Si mette così la parola fine alla questione", dice l’avvocato Gabriele Cevenini che ha difeso il ragazzo italiano. Il giudice Ricci infatti, in attesa delle motivazioni ufficiali per cui si è preso 80 giorni, entra anche nel merito, parlando di giudizio prognostico. Ovvero, in un’ottica futura, mancano le probabilità e gli elementi per arrivare a delle condanne. Una scelta dovuta anche "ai cambiamenti del contesto storico, con le manifestazioni che sono aumentate, in tutta Italia, a un dovuto diritto di critica e a una sofferenza, quella del popolo palestinese, che credo in queste aule sia considerata una priorità. Così come è una priorità fare giustizia che non si realizza con le armi ma con la spada del diritto", ha detto il legale Cevenini nella sua arringa in aula. A difendere gli altri due ragazzi c’era l’avvocato Silvia Tassotti, in sostituzione della collega Marina Prosperi, che ha argomentato anch’essa per il non luogo a procedere.

In termini di elementi invece, il reato discusso è uno dei pochi casi in cui è punibile a richiesta del ministro per la Giustizia. Una comunicazione, al ministero, che deve arrivare da parte del pubblico ministero. Per poi tornare da Roma al tribunale di competenza con l’avallo o meno. Ma in questo caso l’autorizzazione era mancante. Un difetto quindi nelle condizioni di procedibilità. Una sentenza che ora potrebbe costituire anche un precedente giurisprudenziale in materia, dopo tutte le denunce, arrivate in questi giorni, ai partecipanti alle diverse manifestazioni in tutta Italia.

Nicholas Masetti