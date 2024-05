Il veterinario Unibo risponde: diabete cani e gatti, quali sono i sintomi e le cure

Bologna, 20 maggio 2024 – Cani e gatti possono avere il diabete? Assolutamente sì, e per garantire la salute dei nostri amici a quattro zampe è bene rivolgersi a un veterinario se si notano cambiamenti nel comportamento quotidiano.

Ci sono infatti, alcuni sintomi che possono essere dei chiari campanelli di allarme. A spiegare nel dettaglio diabete canino e diabete felino è Federico Fracassi, medico veterinario e professore di Clinica medica veterinaria presso l’Università di Bologna.

Quali sono sintomi del diabete nel cane o nel gatto?

“I sintomi sono molto simili a quelli delle persone ma sono quattro gli elementi che devono metterci in allarme, e cioè se il nostro animale urina molto, beve molto, perde peso e ha un appetito vorace. Quest’ultimo sintomo non è sempre presente ma è comunque caratterizzante della patologia”.

Questi sintomi sono comuni ad altre patologie?

“Sono associati in particolare al diabete ma ci sono una ventina di patologie che possono sorgere allo stesso modo. E’ per questo che è necessario rivolgersi immediatamente a un veterinario, che provvederà a fare subito delle analisi mirate”.

Ci sono differenze tra diabete del cane e diabete del gatto? Esistono razze più predisposte a svilupparlo?

“Il cane è più predisposto al diabete di tipo 1 mentre il gatto al tipo 2. Per quanto riguarda i cani lo yorkshire, il barboncino, il samoiedo e il setter inglese sono razze più predisposte mentre è raro che venga riscontrato nel pastore tedesco, golden retriever o nel boxer. Queste sono razze più resistenti al diabete e per questo ci sono ricerche finalizzate a capirne il perché, anche per trovare eventuali nuove cure. Nei gatti invece, la predisposizione è stata evidenziata nel burmese, molto diffusa in Australia e poco in Italia”.

Quali possono essere i principali fattori di rischio? E quali sono le terapie?

“Come detto il cane e il gatto hanno un diabete differente. Nel cane vanno fatte delle iniezioni di insulina mentre nel gatto somministrata insulina o ipoglicemizzanti per via orale. Se nel cane questa patologia è quasi sempre di natura genetica nel gatto è molto spesso riscontrato in seguito a un aumento di peso, sedentarietà e alimentazione scorretta. I gatti maschi sono più colpiti rispetto alle femmine”.

L’animale diabetico può avere comunque una vita normale?

“Se c’è impegno da parte del proprietario e se segue tutte le indicazioni, sì. La terapia è sicuramente un po' impegnativa ma è possibile somministrarla tranquillamente. Questo consente ai nostri animale un’aspettativa di vita simile a quella di un animale sano".