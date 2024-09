Vetri infranti e auto depredate. Vandali scatenati a Colle Ameno

Cristalli infranti e auto danneggiate a Sasso Marconi dove nelle ultime notti sono stati messi a segno piccoli furti e vandalismi alle automobili parcheggiate all’aperto lungo le strade o negli spazi pubblici di alcune frazioni. E’ successo in via Ponte Albano, a ridosso del capoluogo dove due notti fa è stato infranto il vetro della portiera anteriore di una Volkswagen Polo parcheggiata nei pressi del centro sociale Casa dei campi. Ed è successo l’altra notte nel parcheggio di pertinenza del Borgo di Colle Ameno come racconta Angelo Delvecchio, proprietario della Kia finita anch’essa nel mirino dello stesso tipo di danneggiamento, a metà tra vandalismo e furto.

"L’altra mattina sono stato avvertito da un vicino di casa del fatto che la mia auto aveva il vetro lato passeggero sfondato. Così sono uscito e nel parcheggio pubblico ho visto che stavolta è toccato a me. Ho pensato ad un vandalismo, dal momento che chi l’ha fatto ha rotto il cristallo e anche rovistato dentro l’abitacolo. Ma alla fine hanno preso roba di ben poco conto come un apparecchio da ricaricare il cellulare e pochi spiccioli. Hanno fatto un gran danno per un bottino miserabile", racconta Delvecchio che ricorda come nello stesso spazio non sia la prima volta che succede, e che sempre qui fu danneggiata anche un’automobile del Comune.

"E’ un fenomeno che si ripete da tempo e in più occasioni ho chiesto al Comune, che è proprietario del borgo, di mettere telecamere di videosorveglianza, che è un modo per aumentare la sicurezza di un luogo che vede il passaggio di tanta gente. Ma inutilmente. Ho fatto denuncia ai carabinieri ma ho il timore che l’autore o gli autori la faranno franca anche stavolta...", dice deluso. Ed è pur vero invece che solo ad inizio settimana il comando provinciale dei carabinieri ha reso noto di avere identificato e denunciato i due minorenni responsabili del danneggiamento di una panchina nel parco di villa Marini e di altri vandalismi avvenuti a Sasso, e questo anche grazie all’uso delle telecamere di videosorveglianza attive nelle strade del centro.

Gabriele Mignardi