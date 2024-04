Vetrine in corsa per l’Europa. Tutta la città suona la carica: "Bologna merita la Champions"

Un pareggio amaro. Novanta minuti di lotta e l’occasione del momentaneo terzo posto, per uno sgambetto alla Juventus, che si spegne al 94’ sulla traversa di Ndoye. Allo Stirpe di Frosinone, il Bologna ci ha provato eccome a ottenere i tre punti. Forse, un po’ con il freno a mano tirato: per la posta in gioco e la pressione di vedere la Roma, trionfante nel derby della Capitale, avvicinarsi nello specchietto retrovisore. Niente di irreparabile, anzi. Il legno ha fermato i ragazzi di Thiago sul campo, ma fuori c’è una città che, all’Europa dei grandi, ci crede per davvero. Sotto le Due Torri, il cuore rossoblù arde incessante. E continua a battere forte. Perché giocare per la Coppa dalle grandi orecchie non sembra più solo un bellissimo sogno.

A tingersi di passione e aver aderito a ’Fino alla fine Forza Bologna’, iniziativa organizzata da Confocmmercio Ascom Bologna e il Resto del Carlino, anche

Emil Banca. "Da una settimana illuminiamo ogni sera la nostra sede di Via Mazzini con in colori del Bologna. E da oggi le locandine e i manifesti dell’iniziativa sono presenti nelle nostre filiali – spiega il presidente Gian Luca Galletti –. La partecipazione di Emil Banca non poteva mancare, come l’impegno a sostenere la comunità bolognese in un momento che ha creato grandissimo coinvolgimento. Bologna si merita di andare verso la Champions League, sotto tutti i punti di vista".

Oltre a Emil Banca sono moltissime le attività commerciali che continuano ad aderire all’iniziativa di Confcommercio Ascom, sia in città che in provincia. La città è ben rappresentata da ’Lime Bistrot’ di piazza San Martino 3/d, a seguire, con la sua coloratissima vetrina rossoblù il ’Caffè Saphira’ di via delle Lame. Chiude, per oggi, la scia delle attività cittadine la ’Parrucchiera Gianna di Antonella e Rossana Nascetti’ di via Mengoli 2. La provincia dal canto suo si9 difende con ’Enoteca Della Torre – Bottiglieria di Davide Spadoni’ in via Lotti 3/A, Calderara di Reno.

Chi espone la locandina dell’iniziativa, chi addobba la vetrina con gagliardetti e bandiere rossoblù, chi esibisce memorabilia, per restare in tema con i colori del Bologna. Tutti con un obiettivo: sostenere i ragazzi di Thiago Motta nella corsa all’Europa.

Chi vuole aderire all’iniziativa di Ascom, può inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner

dell’iniziativa. Qui sotto si trova

poi il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà

compilare il tagliando, inviare le

foto a rossoblu@ilcarlino.net, e

spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a

Bologna.