Vetrine, inizia il rush finale. Farmacie e rosticcerie. I negozi addobbati di rossoblù celebrano l’Europa raggiunta

Rossoblù per le strade e per i negozi. Non si arresta l’euforia di cittadini e commercianti per il Bologna di mister Italiano. È passata quasi una settimana da quando abbiamo sollevato al cielo la Coppa Italia, garantendoci un posto in Europa League, ma bolognesi e attività commerciali non hanno intenzione di smettere di gioire.

E la felicità si increspa se si pensa che sabato pomeriggio, alle 18, i nostri campioni giocheranno contro il Genoa sul prato del Dall’Ara: la prima partita all’ombra della Torre Maratona dopo la vittoria della finale all’Olimpico. Si muove la città, ancora, e lo fa anche grazie a ’Fino alla fine, Forza Bologna’, la seconda edizione del progetto rilanciato da Confcommercio Ascom - insieme con Emil Banca e altre realtà –, che offre ai negozianti la possibilità di ‘dipingere’ le loro vetrine con i colori del club di Joey Saputo.

Sono tantissime le attività che continuano ad addobbare e allestire i loro spazi e ambienti, come la farmacia Sant’Egidio in via San Donato: "Questa vetrina nasce da una grande passione che c’è all’interno della farmacia, il Bologna è un affare di famiglia – dice Maurizio Masetti Calzolari, nipote del già presidente del club felsineo tra 1923 e 1925, Enrico Masetti –. Le maglie arrivano da una collega, che ha un bimbo molto tifoso. La Coppa Italia è stata l’apoteosi, una forte emozione. Sarà bello sabato salutare la squadra dopo un campionato stupendo e anche per ringraziare la società che ha permesso tutto ciò. Forza Bologna sempre, questa passione ci ha uniti tutti".

Ha proprio ragione Masetti Calzolari, quando dice che la passione ha unito tutti e tutta la città. Che è vestita a festa e non ha intenzione di smettere di portare in alto i nostri colori. Come a Roma, la notte della finale: "Ero nella capitale e ho vissuto un’emozione incredibile – confessa Marianna Falcini, di Galleria 41 Arte nei capelli, in via Saragozza –. Il tifo era straordinario e la città è scesa in strada per il Bologna. La tifoseria rossoblù è stata unica. Sabato non sarò allo stadio, ma ci sarò con il cuore". Anche perché il negozio è "a pochi metri dallo stadio, siamo abbastanza vicini – continua Falcini –. Ogni partita vivo il clima rossoblù. Al di là della passione per il calcio, ho ripreso ad andare allo stadio perché ho percepito nella comunità bolognese la voglia di aggregarsi e conciliarsi con le persone".

In vetrina, un campo da calcio con uno schema particolare: i giocatori sono bigodini colorati a tema. Vicino al Dall’Ara c’è anche Rosticceria Rosticasa di Mokhtari Morteza: "La bandiera che ho in vetrina mi è stata regalata da un gruppo di ragazzi che passa il pre partita qui, insieme a noi – dice – . Speriamo sabato di vincere, finire in bellezza il campionato, che è stato eccezionale, sarebbe la ciliegina sulla torta. Ormai la Champions non è più alla nostra portata, ma ci divertiremo lo stesso. Dopo tanti anni, il Bologna finalmente è tornato a vincere qualcosa di importante".

Per Stefano Martignoni del negozio di abbigliamento Margad, in via Matteotti, "la città ha risposto in maniera eccellente a questo evento – osserva –. L’Europa League è un contesto più dimensionato alle possibilità di squadra e società, che è destinata a crescere. Questa competizione potremo godercela ancora di più. Speriamo di concludere con una bella vittoria".